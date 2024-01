"SVI SU DOŠLI DA VIDE KAKO JE RUŠKA PROPALA I HVALA IM": Životni put Ruške Jakić: "Pozvao me je direktor i rekao..."

Novi format Kurira "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, predstavio je šestu epizodu podkasta u kom je Ruška Jakić govorila o svojim životnim usponima i padovima, ljubavi, prevari ali i svim pobedama.

foto: Kurir

Ruška je za Kurir govorila o svom mukotrpnom radu i putu ka uspehu i svemu što je postigla danas.

Novinarka je otkrila razvojni put i na koji način je radom od posla sekretarice došla do pozicije glavnog urednika a kasnije i televizijske zvezde.

- Nikada mi ulaznica za uspeh nije bila lepota, a nije bio ni novac. Trudila sam se i učila. Tako su me nakon obavljanja posla sekretarice nakon izvesnog vremena prebacili u Bazar. Prvi broj Bazara napravili su Momo Kapor, Aleksandar Joksimović, Zorica Mutavdžić i Ruška Jakić - izjavila je Ruška.

foto: Kurir

foto: Kurir

- Nešto kasnije me je pozvao direktor i rekao: "Ima neki časopis Ana, nekada je izlazio a sada će da propadne, hajde da probamo da napravimo nešto". Za mene je sve bilo izazov i ušla sam u ništa. Bila sam glavni urednik, a da vam ne pričam da je tiraž bio 400.000... Moja sreća je da sam radila sa pravim ljudima, Toma Peternik bio je fotograf, radili smo naslovne strane, on je u to vreme radio samo u Politici... U to vreme su bili redovi ispred trafike da se kupi časopis. Tada nije bilo interneta, stvarno smo pravili novine...

Kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

