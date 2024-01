USRED VRTOGLAVE SLAVE, ZAVRŠILA NA SAJMU PRODAVAJUĆI GARDEROBU! Bolan pad Ruške Jakić: "Bog je imao zadnju reč..."

Ruška Jakić bila je gost šestog podkasta "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i govorila o svim pobedama, padovima i borbama koje su joj obeležile život.

Sav svoj uspeh postigla je mukotrpnim radom, a put od sekretarice do televizijske zvezde bio je dugačak i težak. U jednom trenutku doživela je oštar pad i zarađivala na potpuno drugačiji način koji su mnogi gledali kao poniženje.

- Bile su sankcije i putovala sam autobusom. Romi su me obožavali koji su me vodili i pokazali gde šta kupuju i tada sam se zapitala zašto to ja ne bih radila i na kraju sam otvorila štand na sajmu. Neprijatelji su mi učinili fantastičnu uslugu, svi su rekli: "Čuvena Ruška je propala, sada prodaje stvari na sajmu", a dolazili su da me vide... - rekla je Ruška i dodala:

- U životu čovek mora da ima džoker kartu. Ana je bila u Italiji bez oca i majke, jedno vreme sam radila na Jesenjinu i Košavi, a onda sam se vratila na televiziji, Bog je imao zadnju reč. Ne postoji ništa što ne može da se ispravi, nije sve tako crno, samo treba imati hrabrosti.

