OGNJEN SE TAJNO VENČAO, ŽENA UZELA NJEGOVO PREZIME: A sad Amidžić uživo u emisiji pokazao BURMU, zasjalo zlato na ruci

Ognjen Amidžić i njegova izabranica i koleginica Mina Naumović, koji čekaju dete,nedavno su se tajno venčali, a voditelj je sad u emisiji pokazao i burmu.

On je, naime, zlatan prsten nosio na ruci u novom izdanju emisije "Amidži šou", a burma se u krupnom planu videla kada je pokazivao prospekte.

foto: Printscreen

Kada je voditelj potvrdio vest o venčanju, on je otkrio i da je Mina uzela njegovo prezime. S druge strane, na njenom nalogu na Instagramu stoje i njegovo i njeno prezime, a voditelj se našalio da "ona laže" i da nosi samo njegovo prezime.

foto: Printscreen

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laze, da znate - rekao je Ognjen ranije.

Bonus video:

01:18 OGNJEN AMIDŽIĆ I RADA MANOJLOVIĆ ŠOKIRALI TAKMIČARE! Specijalni gosti o odnosu sa Draganom Mirković: Ona je pionir u mnoštvu toga