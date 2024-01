"SPOJIO SAM HUSU DA DOBIJE ULOGU DŽEJA, A ON MI NIJE NI ZAHVALIO!" Baki B3: Ne odgovara na poruku, TEŠKO JE IMATI PRAVOG DRUGA

Husein Alijević poznatiji kao Husa Bit Strit tumači glavu ulogu u filmu "Nedelja" koji je snimljen po motivima života legendarnog Džeja Ramadanovskog.

U gostovanju kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije, Baki B3 otkrio je da je Husa došao preko njega do uloge Džeja.

- Dobio sam poziv od jednog svog prijatelja da se snima film Džeja, Nedelja. Ja kažem, dobro, šta i kako? Pričali smo o tome mogu li i ja da se pojavim? Ja sam rekao ne. Pošto sam ja, isto imao sa Džejom neke bliske susrete i druženja. I imam privatne snimke koji su kod mene i tako to. Međutim, zvao me je posledva do tri meseca i pitao, šta misliš za Husu? Rekao je šta misliš da zovemo Husu, može on da igra Džeja, kako ti se čini? Rekao sam bilo bi dobro. Pitao me je kakav je Husa? Rekao sam dobar momak, liči malo, posvećen je, tamnoputi, nizak, tako te građe, slično tome, i taman će to da bude top. Pa šta misliš? Rekao sam evo ti broj telefona. Ja dam broj telefona tom mom drugaru, i zovem Husu, kažem, zvaće te ljude za film, snima se film o Džeji. I spojim sve to, oni se dogovore, čuju - rekao je Baki B3 i dodao:

- Prošlo je sve to, sada je film gotov. Nikome nije za ovo da kaže, brate, hvala ti puno, ej, spojio si me, ej, znaš da nije bilo tebe. Ne tražim ja, nemam od toga ništa. Ali opet, to je neko poznanstvo, druženje, treba nekad da se zahvališ, ako je bitno, bitno je. Međutim, ovaj, ja sam, juče, prekjuče, poslao poruku Husi. Reko, izvini glumac, valjda sam zaslužio dve karte, da mi ostaviš za premijeru. On je video poruku. Nije mi se javio. Možda je u gužvi. Pa čekaj, u gužvi? Video si poruku? Pa onog momenta je kad si video. Trebaš odmah da odgovoriš, samo da napišeš, brate, izvini, javljam ti se brzo. Jedva čekam da ga vidim. Baš da ga pitam. Ali ja sam to pitao. Naravno, ja ću dobiti, meni nije problem da dođem do karata, pa čak ću i kupiti kartu. Nego, eto čisto da vidim reakciju. Ali eto sve je rečeno. Nisam se razočarao. Mi smo na neki način poznanici, ne družimo se. Ali znamo se. Teško je danas imati pravog druga.

