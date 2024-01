UDAJE SE DALILA DRAGOJEVIĆ: Budućem mužu jedna stvar baš TEŠKO PADA, a svi se pitaju šta će sa Dejanovim PREZIMENOM

Dalila Dragojević, već nekoliko meseci uživa u skladnoj vezi sa novim dečkom, tiktokerom Markom, a par se trenutno nalazi u Americi.

Dalila se upravo iz Njujorka uključila u emisiju "Pitam za druga", pa otkrila da njen dečko ne voli medijski da se eksponira.

- On neće da se slika, tu je u autu. Znaš kako je, kada se to sve objavilo, bilo je loših naslova, ne može svaka osoba da se nosi sa tim, tako da izbegavamo taj pritisak. Što se mene tiče ja sam navikla na to, ali osobe poput njega, koje nisu bile u medijima, nije lako da se nosiš sa tim - rekla je Dalila, pa progovorila o svadbi.

- Preskačemo korak veridbe - rekla je Dalila.

- Odmah ide brak. Znači da spremam kovertu, dobro - istakla je voditeljka emisije.

- Spremaj ti kovertu, koleginice - poručila je Dalila i tako zainteresovala sve njene fanove i gledaoce.

Ostaje samo pitanje da li će kada se uda Dalila zadržati prezime bivšeg muža Dejana Dragojevića, budući da je njegovo prezime zadržala posle razvoda.

