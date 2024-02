SRPSKOG REPERA OPTUŽILI ZA POKUŠAJ UBISTVA! Sa 14 godina šetao gradom BOKSEROM, a onda DRAMA na ulici! ŠOK DETALJI

Popularni reper Marko Milivojev, poznatiji u javnosti pod svojim umetničkim imenom Mili, priznao je da je kao tinejdžer bio optužen za pokušaj ubistva. Naime, kako je otkrio, taj period adolescenstkog života će pamtiti do kraja života, iako je, kako kaže, bilo jasno ko je krivac.

- Meni su sa 14 godina sudili za pokušaj ubistva. To ljudi ne znaju i, evo, sad prvi put pričam o tome i to su neke strašne stvari koje te obeleže za ceo život. Da jedan klinac to proživljava - istakao je popularni reper u jednoj emisiji, te otkriva kako je došlo do incidenta zbog kojeg je tako reagovao:

- Taj jedan momak je dirao mog druga i to je to. Ja sam svog druga odbranio. Tada sam reagovao kako sam reagovao, doveo sam sebe u situaciju gde me je taj drug "prodao". Kada su ga pitali da li sam imao nešto u ruci, neki bokser, ili nešto slično, rekao je: "Ja ne znam, nisam video". Meni je tada inspektor rekao: "Pa, ja bih rekao i za nekoga koga ne poznajem, ako mi je pomogao... Vidi, pošto ja vidim da ti udaraš ko Tajson, sve je je okej, ali pusti sledeći put da te napadnu, a onda ti rokaj. Da ja ovde pišem da je u pitanju samoodbrana..." I oni su ljudi videli ko je ispravan u toj situaciji.

Podsećanja radi, Marko Milivojev Mili priznao je jednom prilikom da ima profil na sajtu za odrasle "Onlifens".

- Imam, ali nisam nešto preterano aktivan. Gotivno mi je bilo da to uradim jedini kao muškarac. Ja gledam da sam s*ks simbol i što se tiče muškaraca i žena, mene svi vole. Nisam toliko aktivan i ne dajem se tamo, uglavnom su to slike neke do pojasa - rekao je Mili, te otkrio i koliko zarađuje od pomenute platforme:

- Zarađujem, mada ne znam da li sam ikada podigao tu lovu, nešto mi uvek šalju. Meni to služi više zbog konekcije sa publikom koja želi da me vidi u nekom privatnom svetlu.

