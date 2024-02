"ŠLJUKA JE ACU PEJOVIĆA DOVEO DA PEVA" Denser otkrio sve tajne estrade i žestokih momaka devedesetih: A kad te ARKAN pozove...

Oduvek je važilo da estrada ima velikih veza sa kriminalcima. I 90-ih i 2000-ih, ali i danas. Još je Lepa Lukić svojevremeno bila oteta u inostranstvu što je ona otkrila tek kasnije, ali samo zbog toga da bi pevala svojim prijateljima, među kojima je bio i Ljuba Zemunac.

Ivan Gavrilović, koji je bio svedok 90-ih, otkriva kako je Aca Pejović uz pomoć kriminalaca došao na estradu.

- Normalno je bilo da, pogotovo tih 90-ih da su svi vezani nekako za te momke koji su bili sa one strane zakona. Znači, bilo je neminovno da ih ljudi sretnu, da negde popričaš s njima, da ti oni kao daju neki savet. Ovde konkretno imamo priču o tome da je Džamba u tom momentu zaista pomogao sa celom ekipom sa Dorćola i to je evidentno. I ne samo njemu, dešavalo se recimo da Šljuka, koji je bio sa Zvezdare, pomagao isto, Aco Pejović mu je bio burazer pa ja dođem recimo u Petrovac pa on kaže: "Ajde pozovi Šuleta, molim te, da pomogne, da me dovede u Beograd. I tako ja onda s njim razgovaram i Šljuka ga pozove i tako on dođe u Beograd. Onda isto davanje saveta, ti sedneš negde, gde god je bio neki skup, gde smo svi bili zajedno, uvek je tu bilo ljudi, pogotovo u to vreme sa one strane zakona. Međutim, oni su pokušavali, bar što se mene tiče da daju neki, uvek neki dobar savet, ili da možda se više družiš sa njima konkretno i da ti oni budu neki mentori i tako dalje. I da preko njih praviš pare, ne da preko njih praviš pare da ćeš ti nešto da kradeš nego da imaš prosto neku zaštitu. Da te niko ne dira, to je bilo u to vreme jako bitno jer su se svi nekako plašili tih ljudi koji idu sa pištoljima iz čista mira i krenu da pucaju na sve strane. Tako da smo mi u nekom segmentu morali da imamo tu neku zaštitu i ta neka dobra ledđa da bi mogli da funkcionišemo. Da idemo preko i da budemo plaćeni i da nas neko čuva, tu je bilo stvamo masa tada ljudi, ali se znala hijerarhija - priča Ivan Gavrilović i osvrće se da sprega estrade i kriminala ima i danas. Međutim, on kaže sada sve to dosta drugačije.

- Meni je bilo nekako, ja sam odrastao tu u Beogradu. Znao sam ih i pre toga, tako da je meni bilo sve nekako normalno. I to se podrazumevalo, s tim da te neko naravno u to vreme ne reketira, što naravno nije bio slučaj, kao što danas imamo slučaj da klinci mnogo doživljavaju. Ovi mladi pevači, da su uglavnom okruženi sa tim ljudima iz miljea kriminalnog i preko i ovo-ono. Tako da u tom momentu to je bilo onako mnogo benignije, kako bih ti reko. Recimo Arkan te pozove i kaže znaš šta Ceca pravi koncert, trebalo bi ti i Željko, pošto smo bili tada najpopularniji, da napravite da budete specijalni gosti, ja ću da vas najavim, vi dođite, pošto je ona izbacila "Kukavicu", album koji je bio fenomenalan, "Ajde vi dodite za svaki slučaj, da mi napunimo Pionir, pa ću ja vama da se odužim tako i tako", i mi stvarno odemo. Naravno da se podrazumeva, ne možeš ti da kažeš u tom momentu Arkanu neću. Bio bi mentol i, na kraju krajeva, to donosi neki benefit u smislu da te posle niko ne dira. Stvarno mi smo imali hiljade i hiljade, gde može svako da te zezne, pogotovo kad odeš u inostranstvo, i onda vidiš da si dobio neke pare, čak i preko, i onda ti vidiš da si tu ispoštovan, a verovatno je neko stao iza tebe, pozvao i rekao: E slušaj, ovo su moji klinci, oni su dobri momci i tako dalje, znači nemojte da ih dirate". I stvarno nikad nikakav problem, gde god si izašao, Taš klub, ne znam bilo gde, svuda si ih ti sretao, i ako si bio ti čovek koji zna da komunicira sa njima, ti si bio apsolutno ok sa svima. Čak i oni ti sami pomognu: "Mali, šta treba, jel si dobro, jel treba neka garderoba, jel treba neki auto", tad je sve bilo ilegalno. Ja sam dobio neki auto u Crnoj Gori tad, dve godine sam ga vozio, nekog "poršea", čovek ima još 20 komada pored. Ali sve je bilo ilegalno jer se tada prenosilo preko naše zemlje, to je sve bilo skidanje sa osiguranja - završava Ivan Gavrilović.

