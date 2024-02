DANAS JE POZNATI PEVAČ, A NEKADA JE RADIO KAO KONOBAR! ZG mu promenile život , a evo šta mu je još pomoglo da se probije na sceni

Pevač Milan Dinčić Dinča nikada nije krio da su mu „Zvezde Granda“ promenile život iz korena, a malo ko zna da je on pre takmičenja radio kao konobar.

Milan je nedavno otvoreno govorio o karijeri i przinao da mu je i sam nadimak pomogao da se probije na estradi i da ljudi zapamte njegovo ime.

foto: Printscreen/Grand

Dinča pre pevanja radio kao konobar

-Možda sam imao sreće na početku kada je krenulo takmičenje, tada je Saša Popović pitao sve nas da li imamo neki nadimak, ja sam rekao svoj i on je rekao da je to dobro. Kasnije se to čulo u emisiji i ostalo je do danas - rekao je pevač.

Često se komentariše i njegov stajlnig, on je u jednom razgovoru kada je govorio na ovu temu nehotice priznao da je ranije radio kao konobar.

foto: Printscreen

-Ne treba pevač samo da nosi košulju i pantalone, radio sam kao konobar ranije, pa sam i to nosio, ali mislim da se za scenu treba obući potpuno drugačije - kazao je on.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

01:56 JK SE PRISETILA KADA SE PRVI PUT NAPILA: Videla sam da Marina Tucaković ima votku, pa sam sipala! Posle pet minuta joj POZLILO!