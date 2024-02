SKINUO SE VOJAŽ I POKAZAO ČIME RASPOLAŽE! Reper objavio sliku iz teretane, društvene mreže gore! Evo šta je on poručio (FOTO)

Miljenik tinejdžerki, mladi reper Vojaž, objavio je fotografiju iz teretane, pa pokazao mišićavo telo.

Jedan od najpopularnijih mladih zvezda,Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž, vredno radi na svojoj muzičkoj karijeri, a svoje slobodno vreme, osim devojci, posvećuje i treninzima, te ne čudi da je za vrlo kratko vreme uspeo da "nabaci" i nekoliko kilograma mišića.

Popularni reper je veoma aktivan na društvenim mrežama, a novom objavom je obradovao svoje fanove, a najviše pripadnice lepšeg pola.

Naime, Vojaž je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj je pozirao sa svojim drugom, influenserom Lukom Obradovićem, poznatijim kao Luka Silni, pa pokazao kakav napredak je postigao u teretani.

Podsetimo, Vojaž je nedavno kupio penthaus, a onda istakao da je veoma ponosan na svoj dosadašnji uspeh, te otkrio da planira i kupovinu hotela:

- Mnogo mi znači što sam sebi obezbedio krov nad glavom, što sam ulagao u nekretnine i uspeo da kupim veliki penthaus. Godina 2023 je za mene bila sigurno najuspešnija i mislim da bez lažne skromnosti to mogu da kažem. Mislim da je pametno ulagati novac u tom smeru, to se uvek isplati. Planiram da uzmem i jedan hotel, naravno ako se sve kockice poklope to će biti tako i već imam neke planove kako da to najbolje pretočim u delo - rekao je Mihajlo, prenosi Republika.

