VODITELJKA DNEVNIKA TAJNO LJUBILA NAŠEG LEGENDARNOG FUDBALERA! Krili romansu od svih, a onda se saznalo sve što nije smelo

Maja Manojlović važi za jednu od najlepših lica na Pink televiziji, a gledaoce već nekoliko godina predano izveštava o svim vestima u zemlji i svetu.

Ipak, pored svoje blistave karijere, voditeljka je svojevremeno bila glavna tema domaćih medija kada je uplovila u romansu sa slavnim fudbalerom Savom Miloševićem.

U vezi su bili 2015. godine, a ljubav su na sve načine pokušavali da sakriju od očiju javnosti.

foto: Nemanja Nikolić, Instagram/majmanojlovic

Za emisiju "Premijera" Savo je tada i otkrio čime ga je Maja osvojila:

- Maja mi se dopala čim sam je ugledao. Sedeli smo u istom društvu, i kako nisam znao ko je ona, morao sam da se raspitujem, tražio sam je po Jutjubu - rekao je tada.

Ipak, do raskida je došlo nakon svega nekoliko meseci, a voditeljka je danas srećno zaljubljena u svog novog partnera kog nije prikazala javnosti.

foto: Starsport, Printscreen, Damir Dervišagić, Andrej Nihil

Da podsetimo, voditeljka Maja Manojlović u emisiji "Magazin In" nedavno je pričala o očuvanju braka.

- Moji roditelji su bili u vrlo srećnom i lepom braku dugom 37 godina. Moja majka je do kraja svog života najviše volela svog muža. To nam je rekla i na samrti, meni i mom bratu, započela je voditeljka u "Magazin in", zbog čega je i sama bila iznenađena:

- Ja sam kasnije otišla pod Ostrog i razgovarala sam sa duhovnikom i upitala sam ga ''Kako je moguće da je moja majka rekla da je više volela svog muža nego svoju decu''? On mi je rekao ''Pa to je sasvim normalno. Voli se Bog, pa se voli muž, jer on je njoj dao decu, pa se vole deca, jer deca dođu i vi ih iznederite i oni odu iz vašeg života''. Tada sam shvatila poentu! Nema, dakle griže savesti u smislu zapostavljanja dece, ako si okrenuta suprugu, rekala je Maja Manojlović.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

