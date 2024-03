"TERAJU ME DA ZATEGNEM LICE" Jellena o lepoti i estetskim korekcijama, otkrila najveći strah i priznala: Moraću da stisnem zube

Pevačica Jelena Lalović, poznatija po umetničkim imenom Jellena drastično je smršala uz pomoć dijete na kojoj je bila.

- Na dijetama sam raznim, stesala sam se, ali treba još jer imam naslage na stomaku... Najveći problem nastaje kada smršam, jer mi se i grudi smanje i nestanu. Čim se ugojim, i grudi mi porastu - priča Jellena i dodaje da je mnogi nagovaraju da ide na estetske operacije:

- Stalno me teraju da zategnem lice, ali ja se i dalje trudim da sve što mogu uradim prirodnim putem. Imam problem - plašim se igle! Zato nisam ništa ubrizgavala u lice, ali bojim se da ću morati jednog dana da stisnem zube i zategnem se - rekla je ona za "Informer".

Inače, pevačica Jelena Lalović, poznatija kao Jellena, karijeru je započela krajem devedesetih godina kao pevačica "Koktel benda".

Nakon boravka u ovoj grupi Jelena je započela samostalnu karijeru, ali se nakon nekoliko godina sklonila sa scene iako je pevala s vremena na vreme.

U međuvremenu se udala za oficira Komnena Lalovića, a pre toga se našla na funkciji direktora javne ustanove. Kada se porodila potpuno se povukla sa javne scene i posvetila se porodičnom životu.

O njenom privatnom životu se ne zna puno, a skoro deset godina uživa u skladnom braku sa Komnenom Lalovićem, koji je doktor nauka u oblasti IT.

- Moj muž je mlađi od mene deset godina, uvek sam volela mlađe muškarce. Desilo mi da sam se udala za oficira vojske Srbije, za kapetana, a posle on izađe iz vojske. Ja sam htela da on na svadbi nosi vojničko odelo, ali on nije hteo. Tako da sam se ja udala za oficira, ali sada sam sa IT stručnjakom - rekla je Jellena za "Novu".

