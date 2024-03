ABRONOŠA VAM OTKRIVA NIKAD SOČNIJI TRAČ! Kosati zbog Šaralice umalo da se razvede, Špicasta smestila prijateljici aferu

Mnogo sam vam tužna, abronošice moje, zato što se toliko toga dešava, a ne stižem sve terene da obiđem. Ima mnogo materijala, a družimo se samo jednom nedeljno.

Ali, eto, došla sam do veoma škakljivih informacija. Malo ćemo da se pozabavimo jednim sportistom. Veoma je poznat, ali igra za strani klub. Njemu ćemo da posvetimo posebnu pažnju jer je zaslužio. Toliko voli da se švaleriše da je red da se zna koliki je zavodnik. Žene ga obožavaju, a i on njih. Zvaćemo ga Kosati. On je naravno u srećnom braku za javnost, ali zapravo vara ženu s kim stigne, a najviše s poznatim damama. Jedna od njih je i pevačica, koju ćemo da zovemo Šaralica. Njih dvoje su u šemi odavno, ali se tek nedavno za to čulo. Šaralica se pohvalila prijateljicama da je Kosati obdaren u krevetu, pa su sve njene koleginice navalile. Pišu mu na mrežama, ostavljaju srca, smajliće, pišu poruke, a on ne zna kako da im odoli. Kad je završio s Šaralicom, prešao je na mlađe starlete, malo iz regiona, malo ove naše. Njemu lepo, a lepo i njima. Međutim, žena saznala. Poludela. Nastao je pravi pi*vajz. Kosati je govorio kako žena ne sme da pisne od njega jer je on taj koji finansira sve, a da se ona samo šepuri na društvenim mrežama i hvali njegovim parama, ali, eto, sada kada je zagustilo, nastao je problem. Morao je pred ženom da zove redom sve prijatelje i da se pravi kako ne poznaje nijednu ženu iz javnog života s kojom ga povezuju, a naročito ne Šaralicu. Na nju je žena posebno alergična i zbog nje je želela da se razvede za sva vremena. Nekako se situacija smirila, ali ga budnim okom pratimo.

foto: Kurir štampano

Dalje, glumica je prava drukara. Zvaćemo je Špicasta. Uh, uh, uh, namestila je prijateljici aferu. Dojavila je njenim neprijateljicama gde se nalazi i one su došle sa svojom svitom i nastao je lom. Glumica se samo pravi fina i kao ništa ne zna, nije upućena, ali zapravo i te kako ume da smesti. Zakuvala je čorbu, a kada je nastao skandal, ona se povukla s pozornice. Tako se to radi u svetu glume. Prijateljica je upala u ozbiljan problem, ali to Špicastu nije briga. I tu se čeka rasplet situacije. Toliko za danas od mene, čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

00:05 Miljana priznala koliko je platila Sanji Stanković