"PODRŽAO BIH KONCEPT SAMO DA JE DANICA CRNOGORČEVIĆ OTPEVALA" Željko Vasić odgonetnuo: Breskvica ni ne peva takvu vrstu muzike

Pevač Željko Vasić i producent Marko Kon gostovali su u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, kada su komentarisali stanje nakon pobede Teya Dore na PZE.

Naime, Vasić je prvo odgonetnuo da li mi težimo da pošaljemo nekoga ko bi predstavio naš narativ ili smo više za to da sve bude koncipirano prema Evropi:

- Kod mene nema jednostavnih odgovora, ali sećate se filma Ljubav i moda, a kada ugasite ton imate utisak kao da gledate svetski film. Smatram da mi težimo da budemo deo tog sveta. Meni se pesma "Orlovo gnezdo" dopada, dakle nisam rekao da to ne treba da ide, ovo je stvar koncepta, odnosno šta mi želimo. Obe pesme imaju taj nacionalni narativ, a pesam Orlovo gnezdno je malo banalniji nacionalizam. Možda je gruba reč, ali je direktno. Više bih podržao taj koncept da je izašla Danica Crnogorčević, to bi izvorno bilo to. Pričam o producenskom smislu, to bi bilo to, apsolutno verno. Anđela, odnosno Breskvica, ne peva ovu vrstu muzike. U tom smislu samo kažem, ja bih kao producent ovu pesmu predao Danici.

Kon je rekao da Sajsi nije bila presudna oko toga što je Breskvica imala manje poena:

- Super je meni da ljudi eksperimentišu sa stilovima, uvek sam imao tu borbu sam sa sobom. Da sam bio u žiriju, plakao bih. Dan pred finale sam rekao da imamo pet favorita oko kojih bi nijanse odlučile. Čak da je Sajsi dala osam poena Breskvici, rezultat se ne bi promenio. Dakle nije Sajsi kriva, ali moram da pohvalim Breskvicu povodom njene reakcije na to šta bi poručila Sajsi, a rekla je "želim da nikada ne osetiš kako je to". Odgovor je pristojan, ljudski i vaspitan.

