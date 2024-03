RAT O KOME JE BRUJAO REGION: Katarina Živković i Sanja Marinković i dalje ne razgovaraju, evo zbog čega je pevačica podigla glas

Foto: Printscreen/Magazin In

Pevačica Katarina Živković bila je gost u emisiji kod Sanje Marinković, a nakon emitovanja iste žestoko se naljutila o čemu se mesecima govorilo.

Pevačica je bila uvređena pitanjem koje joj je voditeljka postavila, a koje je impliciralo da su učesnice rijalitija i pevačice žene lakog morala.

foto: ata images

Naime, Kaća je objavom želela da istakne da promiskuiteta ima i među drugim profesijama i da to nije rezervisano samo za pevačice.

"Zoveš u emisiju goste da bi ih potom vređala, ponižavala i omalovažavala i na kraju kreiraš onako kako tebi odgovara. Ja to ne želim i želim javno izvinjenje, ne samo za sebe već za sve moje kolege", napisala je Kaća.

foto: Printscreen TV Pink

"Pošto je moj komentar u emisiji "Magazin in" Sanja Marinković na pitanje postavljeno meni i Maji Marinković da li rijaliti učesnice i pevačice muskarci doživljavaju kao žene lakog morala i ograničene inteligencije, sklonila (izbacila iz emisije) prinuđena sam da prokomentarišem ovde jer moja je dužnost da odbranim sebe, svoju profesiju i sve svoje kolegenice koje se kroz život pošteno bore i pošteno zarađuju svoj dinar", započela je Kaća i nastavila:

"Dakle, moj odgovor koji je Sanja isekla je glasio: Predrasuda ima i biće, a što se tiče promiskuiteta i žena lakog morala to ima i među voditeljkama i među advokatima, agentima, lekarima, ne reagujem nikako jer me one ne pogađaju".

foto: Kurir televizija

"S obzirom da je moj komentar izbačem, to može vrlo lako pogrešno da se protumači kako se ja slažem sa svime što ona govori. Ne znam koja je bila Sanjina namera, ali je svakako uvredljiva, ne samo za mene već i za moje kolege", zaključila je Kaća.

Podsetimo, Katarina je nedavno priznala da je u blagoslovenom stanju i da čeka svoje prvo dete sa voljenom osobom koju krije od javnosti.

- Ovo je moje poslednje oglašavanje o trudnoći. Pre svega, želela bih da se zahvalim svim novinarima koji su poštovali moju odluku da o njoj ćutim, ali verujem da je, osim ljudskosti, razlog i to što sam sa njima imala fer i korektnu saradnju punih 16 godina! Tačno je, trudna sam i presrećna sam! U isto vreme i pomalo uplašena, jer je još rana trudnoća. To je jedini razlog zbog kojeg nisam želela da istupam javno i govorim o drugom stanju! Verujem da će me razumeti svaka mama i trudnica, jer strah da nešto ne pođe po zlu veći je od želje da se svima pohvalite - objašnjava Kaća.

Bonus video:

02:53 KATARINA ŽIVKOVIĆ OTKRILA KOME JE POSVEĆENA NJENA NAJEMOTIVNIJA PESMA Tekst je biografski, a svako ko je čuo imao je ISTU REAKCIJU