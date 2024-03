"SVE NASLOVNE STRANE SU BILE MOJE, A NISAM IMALA NI ZA LEK" Katarina Živković o najtežem periodu: Spavala sam u štali...

Katarina Živković potvrdila je pre neki dan da se nalazi u petom mesecu trudnoće, međutim partnera krije od javnosti.

foto: ata images

Naime, Katarina se proslavila tokom takmičenja u "Zvezdama Granda", a kasnije je odnela pobedu na "Farmi", a jednom prilikom je priznala da tu nagradu nimalo nije očekivala.

- Bila sam šokirana kada sam pobedila na Farmi, većina ukućana je govorila da ja ništa ne znam, samo se šminkam, bila sam najmlađa, a oni su bili jako zli prema meni, izmišljali su laži. Narod je to prepoznao, nisam pobedila zbog sebe same nego su ljudi bili zli prema jednoj devojčici, a na sve to je bila i ta ljubavna priča sa Banetom i svi zajedno su me doveli do pobede - rekla je Katarina i otkrila uslove života na Farmi:

- Tamo je sve bilo kako se videlo, pa čak i gore. U kući je bilo hladno, moraš da ugreješ vodu na šporetu i tako se kupaš. Kosu sušiš tako što sedneš pored ‘smederevca’, ja sam ušla sa milion alergija ali tamo nisam imala uopšte problema jer je priroda jako lepa. Spavali smo na senu, ali ono što je meni teško palo su zle namere ljudi. Spavala sam u štali i moram reći da nije strašno, samo mnogo smrdi, ali mi to nije smetalo, ni prljavština. Dešavalo se da nemamo hranu i da hleb pravimo od stočnog brašna, a to što su pričali da ništa ne radim, to nije bilo tačno, radila sam svašta.

foto: Zorana Jevtić

Katarina je ispričala da je nakon pobede u rijalitiju "Farma" usledio težak period u njenom životu.

- Koliko su me ljudi voleli, toliko su me i mrzeli. Nisam imala mentora, niti nekoga sa kim bih se posavetovala koji korak da napravim. Da sam bila pametnija mnogo bih brže napredovala, ali me ni slava nije ponela da uradim nešto loše. Cela moja karijera kreće sa mojim sazrevanjem, rijaliti mi je doneo to da me ljudi znaju, ali mi to nije bila poenta, želela sam da budem poznata zbog svojih pesama. Posle rijalitija sam imala mučne momente, imala sam sve naslovnice, gostovala u svim emisijama, da neko to vidi rekao bi ‘vau, kakve su to haljine’ i slično, a ja u tom trenutku nisam imala osnovnih sredstava, pa ni lek da kupim u apoteci. Teško je to kada se sudare dve strane. Ništa nije onako kako izgleda - ispričala je Katarina.

foto: ata images

Inače, Katarina Živković je na "Farmi" bila u vezi sa manekenom Banetom Jankovićem.

Njihovu vezu započeli su u rijalitiju 2010. godine, a od samog starta imali su turbulentan odnos. Katarina i Bane su ostali zajedno skoro četiri godine posle izlaska iz rijalitija.

Kurir.rs/Nova

