ŠTA ĆE BITI NAKON SEVERINE?! Svi detalji ljubavne priče JK i Duška: Obigravao je oko nje, a godine mu je saznala na internetu

Pop diva Jelena Karleuša i bivši fudbaler Duško Tošić proteklih godina često su bili tema javnosti zbog situacije u braku, a sada su ponovo u centru pažnje nakon što su procurile privatne prepiske Duška Tošića i Severine.

Poruke koju su razmenili njen i dalje aktuelni suprug i hrvatske pevačica, "malu od skandala" uopšte nisu poremetile, te je na celokupnu situaciju imala kratak komentar.

- Ništa vezano za Duška me ne interesuje više - rekla je diva za Informer.

Kako su se zaljubili Jelena Karleuša i Duško Tošić?

Krajem prve decenije 21. veka, muzička zvezda i talentovani fudbaler bili su jedan od parova kojima je javnost bila opsednuta. Mediji su ih pratili na svakom koraku i pisali o njihovoj vezi, a tada se pisalo da je Tošić bio odlučan da osvoji srce jedne od najpopularnijih balkanskih muzičkih zvezda.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kako su tvrdili mediji, fudbaler je "danima obigravao oko Jelene i pozivao je da prihvati odlazak na večeru, šaljući joj SMS poruke i cveće na prag njene kuće na Bežanijskoj kosi".

Jelena je uskoro bila šarmirana, a oni su se trudili da zajedno provedu svaki slobodan trenutak, pa je pevačica često boravila u Francuskoj, gde je Duško tada igrao. Prema pisanju medija, Duško je bio toliko zaljubljen da je jednom prilikom doleteo u Beograd iz Francuske privatnim avionom samo kako bi video svoju dragu.

Ni Jelena nije krila da je, za promenu, ovog puta ona bila izabrana i osvojena.

- Obično sam ja bila ta koja je birala muškarce, ali kada je reč o Dušku, on je bio taj koji je mene izabrao i nije odustao. Ja sam neko ko je na prvu loptu odbojan, agresivan i malo koji muškarac je prelazio preko tog mog vrlo agresivnog stava, ali on je zacrtao svoju priču - istakla je pevačica tada.

foto: Printscreen/Instagram

Tek je kasnije, na internetu, shvatila koliko je on mlađi od nje.

- On je bio jako uporan. Prvo sam “zgrešila” s njim, a onda sam na Guglu proverila koliko ima godina. On je tad imao 21 i ja sam mu rekla: “Dečko, sad ćeš ti morati da me oženiš, pošto ova bruka mora da se opravda” - rekla je Jelena, pa nastavila:

- Šalu na stranu, imala sam sreću da imam pored sebe dobrog i kvalitetnog čoveka koji mi se nije mešao i nije me sputavao u ovom mom ludilu - isterivanju pravde.

Problemi u raju

U julu 2022. pojavila se informacija da se Jelena Karleuša posle 14 godina braka razvodi od fudbalera Duška Tošića. Njih dvoje i dalje žive zajedno, ali kako je pevačica nedavno otkrila, sve je drugačije.

Pop diva je tada potpuno ogolila dušu, čime je stavila do znanja koliko je teško podnela sve kroz šta je prolazila prethodnih godina. Od svoje odgovornosti nije bežala, već je rekla da je u potpunosti prihvata.

“Ljudi su u šoku kad kažem da smo mi u braku! Svi su mislili da smo se mi razveli, ali eto nismo. Svi misle da ne živimo zajedno, a evo živimo, situacija je očajna jako dugo.”

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

Jelena je priznala da joj je jako žao zbog takve situacije jer se uvek priseti svojih roditelja koji su i nakon razvoda ostali u dobrim odnosima, ali ističe da je između nje i Duška to nemoguće jer je on tvrdoglav.

“Meni je žao zbog toga jer ja smatram da Duško i ja nikada, makar i ne znam šta da se desi, ne smemo i ne treba da budemo neko ko se gleda preko bilo kakvog nišana. Moja Divna i moj tata su se razveli kad sam imala 7-8 godina, oni su do njene smrti imali divan odnos, to je ona prava stvar.

Duško je malo tu drugačiji, on je jako tvrdoglav i ispao je neko ko nije znao da se snađe pod velikim pritiskom. Ogroman, strašan pritisak medijski. Samo da je malo drugačije odigrao, medije, ajde tako da kažem mi bismo pobedili. Sa druge strane hoću da kažem da je on otac moje dece i ono što mislim da je on član moje porodice.”

“Moji prijatelji se ljute i ljudi oko mene smatraju da zaslužujem da završim priču sa Duškom jer on ne čini ništa da ja budem srećna žena i da se negde situacija popravi. Da zaslužujem novu ljubav, da zaslužujem novi početak i to mi svi priželjkuju, ali bukvalno svi oko mene. Izgleda da sam toliko navikla na lošu situaciju, ja sam devojka sa Fontane, odrasla sam devedesetih na Fontani, ja sam naučena da se jako lako prilagođavam lošoj situaciji. Mnogo bolje plivam u lošoj situaciji nego što bih ikada znala da plivam u dobroj.”

Iako brak Jelene Karleuše nije zvanično okončan, ona priznaje da su prošle godine od kako je Duško zagrlio ili uputio neku lepu reč.

“Prošle su godine, mi nismo u tim odnosima već više od pet godina. Mogu da kažem da sam neko ko je to nadomestio onim što crpim od moje dece od Atine i Nike. Moram da kažem da ma koliko to čudno ili bizarno zvučalo tu pažnju, emociju, ljubav, lepe reči, komplimente crpim od moje publike, od mojih fanova. Zato sam neko ko se njima toliko daje jer možda nemam u privatnom životu ljubav ali je zato imam u enormnoj količini jer imam ekstremne fanove.”

foto: Damir Dervišagić

“Ljubav koju oni meni pružaju je neverovatna, ja je osećam, ja je upijam i ja sam srećna. Ne mogu da kažem da nisam srećna žena, bez obzira što svi oko mene misle da nisam srećna jer nemam te neke osnovne stvari, smatram da muškarac nije potreban za sreću jedne žene”, rekla je pop diva nedavno za Scandal.

Bonus video:

01:08 KARLEUŠA BILA U KOLIMA KAD SU SE ORGANIZOVALE LIKVIDACIJE! Ćerka vozača zemunskog klana iznela šta je on rekao o umešanosti CECE