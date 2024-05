ODRASTALA U SIROMAŠTVU, A DANAS UŽIVA U LUKSUZU: Zorica i Kemiš sredili dom kao oazu uživanja, svuda se vidi JEDAN DETALJ

Najtiražnija pevačica u istoriji Zorica Brunclik nikada nije krila da je odrasla u siromaštvu, a danas sa porodicom uživa u velelepnom kompleksu na periferiji Beograda.

Zorica i njen suprug, istaknuti umetnik Miroljub Aranđelović Kemiš su u skladnom braku već skoro četiri decenije i žive u raskošnoj kući u Krnjači, samo nekoliko kilometara od centra, gde su sagradili pravu oazu. Dvorište su uredili po svom ukusu - nezaobilazan detalj je i bazen gde su njihovi inicijali.

Estradni par poseduje dom u Krnjači kao iz bajke

foto: Printscreen Pink

Nedavno je jedna televizijska ekipa ''zavirila'' u dom legendarnog estradnog para, Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, a tada su gledaoci imali prilike da vide kako izgleda unutrašnjost njihovog luksuznog, porodičnog gnezda.

foto: Printscreen Pink

Dvorište je ogromno, a u njemu se nalazi veliki bazen sa njihovim inicijalima, koji se nalaze i na fasadi kuće, a potpuno su opremili i igralište za unuke. Oko bazena su tokom toplijeg vremena postavljene ležaljke, a cela avlija je okružena zelenilom i visokom drvećem sa krošnjama koje zaklanja od pogleda znatiželjnika. To nije sve.

foto: Printscreen Pink

U luksuznom domu se nalazi Zoričin sopstveni muzički studio, frizerski salon, kao i sala u kojoj joj dolaze gosti kada organizuju razne porodične proslave.

Raskošna vila poseduje i posebnu prostoriju u kojoj Zorica drži sve nagrade koje je sakupila za svojih 47 godna karijere.

"U ovoj prostoriji bi bila karijera Zorice Brunclik od 47 godina, kao i Miroljuba Aranđelovića Kemiša kao autora. Ovde se nalaze sve moje nagrade. Najdraži mi je opanak 'Poselo na Kalemegdanu'. Kada dobiješ taj opanak, to znači da ti je te godine pesma bila najslušanija. Dobila sam to priznanje za pesmu 'Ja znam'. Oboje smo dobili priznanja da smo nacionalni umetnici Srbije", izjavila je Zorica jednom prilikom.

foto: Damir Dervišagić

Jednu stvar sebi nikad neće oprostiti

Detinjstvo Zorice Brunclik bilo je veoma teško, odrasla je u siromaštvu, a njena majka se mučila da othrani porodicu. Sve te slike su u ostale duboko urezane u njenom sećanju.

"Živeli smo u najvećoj bedi jer je majka imala jadnu platu. Ne postoji ništa čega bih volela da se setim iz tog perioda, što ne znači da ga se stidim. Bila sam najstarija i jedino žensko u porodici. Pošto su se moji roditelji veoma rano rastali, mama je živela u Smederevu, otac u Beogradu, a ja sam rasla okružena siromaštvom ali i bogatstvom. Otac me je odvodio i ostavljao po nekoliko meseci kod svoje prebogate familije, samo da bi mami napakostio. Kod njegovih sam živela kao bubreg u loju, nosila najbolju odeću, jela najfiniju hranu...Posle određenog vremena mama bi dolazila po mene da me vrati kući, a ja sam je tada najviše mrzela, jer me vraćala u siromaštvo", ispričala je Zorica jednom prilikom.

Kako je isticala, Zorica je tada želela je da je mama ostavi kod tate da uživa u izobilju, a sa suzama u očima i danas se seća kako je mama jednom prilikom došla po nju sa najjeftinijim grožđem, a Zorica, koja je kod oca jela krupne grozdove, bacila je ponuđeno voće. Folk diva kaže da taj postupak sebi nije oprostila ni dan danas.

Bonus video:

05:50 Zorica Brunclik izjava