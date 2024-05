NIKOLA ROKVIĆ SE POSLE MESEC DANA PEŠAČENJA DO GRČKE VRAĆA U SRBIJU! Pevač se sa suprugom i decom slikao na brodu

Nakon mesec dana pešačenja Nikola Rokvić je pre četiri dana stigao u manastir Svetog Nektarija Eginskog u Grčkoj, gde se poklonio njegovim moštima, a danas se pevač sa porodicom vraća u Beograd.

Na putu dobrote, Nikola Rokvić je sakupljao novac koji će usmeriti u humanitarne svrhe, a u Egini ga je dočekala njegova porodica koja mu je bila najveća podrška.

Ipak, danas je došlo vreme za povratak, pa je Nikolina supruga Bojana objavila fotografiju sa broda sa pevačem i decom i napisala da se vraćaju u Srbiju.

- Idemo kući, napisala je u opisu fotografije.

Nikola uspeo da sakupi 31 milion dinara

Nikola je tokom puta za fondaciju "Porodica" koju je Rokvić osnovao sa suprugom Bojanom, uspeo da prikupi neverovatan 31 milion dinara, a sav novac biće doniran u humanitarne svrhe.

- Dragi narode, pomaže Bog. Nadam ste da ste svi dobro, evo nas nadomak Atine, bože zdravlja sutra bi trebalo da stignemo u luku Pirej i onda trajektom do Egine, i od mesta gde ćemo se iskrcati do manastira ima 7 kilometara i do Atine 50km, sutra bi trebalo uz Božju pomoć da pređemo 57 kilometara. Hvala Vam na podršci, hvala Vam na molitvama, hvala Vam na ljubavi, na veri. Ostanite još uz nas mislima da dođemo do cilja. Moram da Vam kažem da so na današnji dan prikupili 31 milion dinara, idemo još danas i sutra, jako, ovaj put za dečiju radost - poručio je Rokvić pred sam kraj svog puta.