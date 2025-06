Kako smo saznali, razlog selidbe nije propast firme, već privatne prirode i to je učinila zbog muža.

- Situacija u kojoj se našla Dijanina porodica nije baš za javnost. Htela ne htela, bila je prinuđena da na brzinu donese neke odluke. To je učinila zbog supruga sa kojim ima dete. Želela je da bude sa njim i u dobru i u zlu. Desile su se nepredviđene situacije na koje ona lično nije mogla da utiče niti da ih promeni, ali je želela da svom životnom saputniku pruži podršku. Odlučili su se za Dubai jer im tamo život za sada prija. Doduše, troškovi života na ovoj egzotičnoj destinaciji nisu ni malo pristupačni i zato ona na sve načine pokušava da napravi poslovne prilike od kojih će imati redovna primanja. Jaka je ona žena prevazići će i ovu situaciju - priča za Kurir Dijanina bliska prijateljica koja je dobro upućena u detalje i situaciju u kojoj se influenserka našla.

I pored problema, Dijana ne skida osmeh sa lica, već na društvenim mrežama redovno objavljuje fotografije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ona se oglasila na mrežama i poslala jasnu poruku, reklo bi se dušebrižnicima.

- Želim samo da kažem mojim ljudima, ljudima koji me vole i poznaju licno, da im se izvinjavam ako ne odgovorim na neku od poruka, jer ovakvih poruka imam mnogo dnevno. Takode, želim da vam kažem da se vi ne nervirate, jako me zaboli kada procitam da se vi nervirate, a najviše jer se nerviraju moji roditelji, koji ni za šta nisu krivi. Isto tako, želim da kažem vama koji ste srećni jedino dok sejete svoj otrov, da ga puno imate i džaba ga sejete, uvek će ga biti u vama. Ne možete vi biti toliko loši, jer snaga je uvek na dobroj strani - navela je ona, pa dodala:

- Ne bih ovo nikada napisala, davno sam prevazišla ove male boginje, ali mi je žao ljudi koji se oko mene nerviraju. I da su sve ove budalaštine tačne, zašto vi trošite svoje vreme na mene? Zar toliko ne cenite sebe? Vreme je dragoceno. Dok vi pišete i trujete se u svom zlu, ja radim mnogo lepše stvari. Naravno da ima istine u nekim napisanim stvarima, ali samo ću reci da je uvek dobro bilo jače od zla. Jedino što me rastuži u ovoj tragikomičnoj situaciji je to što moji prijatelji moraju da gube vreme i energiju dižući me, odnosno misleći da to treba da rade, a vi drugi, vi me svojim zlom dižete, jer ja radim baš na ovo gorivo- napisla je ona.