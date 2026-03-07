Nagrada za trud

Kako tvrde izvori bliski porodici, reč je o luksuznoj nekretnini koja se nalazi u jednom od lepših delova francuske prestonice, u mirnom i prestižnom kraju, poznatom po elegantnim zgradama, parkovima i blizini brojnih kulturnih sadržaja. Stan je, prema rečima upućenih, moderno opremljen, s velikim prozorima, prostranim dnevnim boravkom i pogledom koji oduzima dah. Dara je želela da njen sin ima sigurno mesto u jednom od najlepših gradova Evrope, u gradu umetnosti, mode i obrazovanja. Ono što ovu priču čini još posebnijom jeste činjenica da je u realizaciji ovog velikog poklona učestvovao i Darin bivši suprug, biznismen Milan Kesić. Iako već godinama nisu u braku, njih dvoje su ostali u korektnim i prijateljskim odnosima upravo zbog sina, kojem su uvek nastojali da pruže stabilnost, podršku i ljubav. Prema navodima bliskih prijatelja porodice, Dara i Milan su zajednički doneli odluku da Konstantinu obezbede ovakav početak u životu. Oni su, kako se priča, dugo razgovarali o tome šta bi bio najbolji način da ga nagrade za trud, vaspitanje i poštovanje koje pokazuje prema njima.



- Konstantin je zaista izrastao u divnog mladića. Vaspitan je, kulturan i veoma privržen porodici. Dara je izuzetno ponosna na njega, Milan takođe. Ovaj stan je zapravo njihov način da mu pokažu koliko veruju u njega i koliko su ponosni na to kakav je postao - kaže izvor blizak porodici.

Kako se navodi, ideja o kupovini stana u Parizu rodila se nakon jednog od njihovih zajedničkih putovanja u Francusku, gde Milan inače boravi i radi. Dara je oduvek volela Pariz i često je govorila da je to grad u kojem se oseća lepo. Kad je primetila koliko se i njen sin oduševio tim gradom, počela je da razmišlja o tome da mu jednog dana upravo tamo obezbedi nekretninu.

Pevačica je, prema rečima izvora, želela da to bude poklon s posebnom porukom:

- Dara često govori da je najveći uspeh u životu podići dete koje će biti dobar čovek. Ona smatra da je Konstantin upravo takav, poštuje roditelje, vredan je i skroman. Upravo zbog toga je odlučila da ga obraduje na ovakav način.

Stan koji su kupili, prema navodima upućenih, nalazi se u elegantnoj zgradi i prostire se na nekoliko desetina kvadrata. Enterijer je uređen u modernom stilu, s kombinacijom luksuza i minimalizma. Dara je navodno insistirala da prostor bude topao i prijatan, a ne samo luksuzan.

Promenio joj život

Prijatelji pevačice kažu da ona nikad nije krila koliko joj je majčinstvo promenilo život i prioritete. Iako je godinama gradila uspešnu karijeru i ostvarila zavidan finansijski uspeh, Dara često ističe da joj je sin najveća životna radost, a to je rekla i sad kad smo je pozvali za komentar.

- Sve što radim, radim zbog njega. Sve radim zbog mog sina - rekla je pevačica za Kurir.