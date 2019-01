DA SAM NA JELENINOM MESTU JA BIH GA ZAPALILA! Šokirana Tamara Milutinović osula paljbu: Vranješ ima DA CRKNE posle ovih reči! (FOTO)

Tamara Milutinović kaže da saoseća sa Jelenom Karleušom, koja se našla u centru porno skandala kada su fotogrfaije, snimci i prepiske sa bosanskim fudbalerom Ognjenom Vranješom isplivale u javnost. Njegovim postupkom priznaje da je zgrožena, objašnjavajući zašto misli da njoj tako nešto nikada ne bi moglo da se desi.

"Prvo što sam pomislila kada je izbio skandal bilo je da mi je neizmerno žao zbog svega što je zadesilo tu ženu. Zaista ne želim da ulazim u to šta je istina, a šta ne, to su privatne stvari, u koje ne treba niko da se petlja. Ružno je sve što je toj ženi, ćerki i majci urađeno i toga se grozim. Velika podrška za celu porodicu Karleuša-Tošić, smatram da je ipak previše za podnošenje i da sa tim treba da se stane", počela je Tamara.

"Da sam na Jeleninom mestu, ja bih ga zapalila, a to bih uradila i da ga sretnem. Ali bukvalno zapalila. Ponavljam, nije važno da li je rekao istinu ili nije, užasno je što je to uradio. Ne postoji razlog za takav postupak i toliko je nisko pao i udario u zemlju da još nema svest o tome. On se verovatno diči kao da je to nešto dobro. Dobio je na značaju i pažnji zbog Jelene Karleuše, koja je veliko ime u šou biznisu. Mnogo sam ljuta što osobe poput njega uopšte imaju jednu stranicu u novinama", kaže ona.

Pevačica je zatim otkrila da su se i njoj više puta udvarali fudbaleri.

"Imala sam iskustva sa udvaranjem fudbalera i jesu napadni, ali ne bih rekla da se lepe za pevačice, već za javne ličnosti. Malo nas više viđaju, pa tu krenu priče tipa: 'Vidi je, dobra je riba', pa počne raspitivanje gde se kreće, sa kim se druži... Lično nikada nisam ulazila u dublje teme sa njima. Jednostavno nisam imala tu potrebu i nikada mi nije bio zanimljiv taj sirovi način udvaranja", ističe ona.

Onda, Tamara je objasnila zašto tvrdi da se porno-afera njoj ne može dogoditi.

"Nikada se nisam plašila da bi nešto eksplicitno moglo da izađe u javnost. Iza sebe imam dugu vezu i apsolutno sam sigurna u tu ljubav i imam poverenje u tog dečka. Drugim momcima nikada i ne bih slala seksi fotografije, snimke i bilo kakve eksplicitne stvari, tako da sam zasad sigurna i ne razmišljam da bi porno-afera mogla da me zadesi. Mene u takvoj situaciji nećete naći nikada i to je zaista tako", bila je iskrena ona.

Podsetimo, Jelena Karleuša u jeku afere demantovala je sve navode ističući da je sporni materijal u potpunosti izmontiran. Odmah zatim, otputovala je u Kinu kod supruga pa sa naslednicama proslavila njegov rođendan. U strogoj tajnosti, vratila se u srpsku prestonicu zbog poslovnioh obaveza. Redovno je odlazila na snimanja "Zvezda Granda". S druge strane, Vranješ ne prestaje da provocira, a za sporni materijal rekao je da je dokaz dvogodišnje tajne ljubavi sa pevačicom.

