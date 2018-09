IZABELA POLUDELA! VIKALA IZ SVEG GLASA NA SVOJU MAJKU: Nemoj da glumiš budalu, znaš kakav ti je otac! (FOTO)

Od ulaska majke Slađe, Izabelin život u vili se potpuno promenio.

Njena majka po ulasku iznela je niz stavki koje se Bels nije svidelo, te su ušle u prvi sukob zbog Nikole Lakića, inače njenog bivšeg dečka iz rijalitija "Parovi".

Taj sukob preneo se i na Aleksandru Coku Tasić, ali današnja rasprava otkrila je neke nove detalje.

Naime, Slađa je rekla ćerki da je pozajmila novac njenom ocu, te je Bels to dočekala sa osudom:

"Odakle tebi pravo da to radiš, šta radiš to?", vikala je po vili Izabela.

Međutim, Slađa joj nije ostala dužna, te ju je uzpozoravala da se smiri, da ne bi došlo do istog problema kao ranije.

"Izabela smiri se! Pred ovim kamerama glumiš neko ludilo, kod mene to ne prolazi", započela je njena majka, pa je nastavila: "Ovo nije tvoj Instagram profil da možeš da radiš šta hoćeš. Urazumi se bre devojko".

Revoltrirana majčinim rečima, nije prestajala da viče po vili: "Ja treba da se urazimim ili ti, što si uopšte dolazila ovde, skloni se od mene više".

Ono što je najviše povredilo Bels jeste činjenica da njen otac ne želi da dođe u emisiju. Slađa joj je na jednostavan način objasnila zašto je to tako:

"On želi da zna za sve ovo, shvati to više, a ti razmisli zašto je to tako. Saberi se Izabela, glumiš budalu. Obrati pažnju kako se obraćaš majci".

