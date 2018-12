DINA GALORINI KONAČNO PROGOVORILA O ODNOSU SA BAKIJEM B3: Odlučila sam da nas drugi ljudi više NIKADA NEĆE RAZDVOJITI! Šok!

U tajnoj sobi rijalitija "Parovi 7", Dina Galorini prepričala je događaje koji su se desili kada je najveći provokator u kući Milutin Radosavljević Mili, provocirao trudnu Aleksandru Tasić Coku, ali i njenog prijatelja beogradskog densera Bakija B3.

Dina je zaključila da se on mnogo bahato ponaša i da treba da napusti vilu jer njegovo ponašanje ne može da se oprovdava time što je "popio koju čašicu više".

- On je pokušao da dira Bakija, tu smo jedno za drugo, on meni pruža podršku i sam mi je rekao da nema potrebe da se razdvajamo, jer je neko rekao da je bolje, ima drugih ljudi koji na ovo gledaju iskreno. On je u ovoj kući moja najveća podrška kao i ja njegova. On mi daje snagu da prevaziđem stvari koje me muče i zbog kojih se ja osećam loše. Naš odnos varira zbog ukućana i drugih ljudi koji zovu sa strane. Baki je stao uz mene, one noći, možda i više nego što treba, ali ja ne želim da Bakija dovedem u opasnost niti da se pobije sa nekim poput Milija - rekla je Dina.

