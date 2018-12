JEZIVE SCENE NASILJA! UDARAO SE PIKSLOM U GLAVU PA POČEO DA LOMI: Miki Đuričić u nervnom rastrojstvu zbog žene! Suzana PREBLEDELA! Užas! (VIDEO)

Miki Đuričić je izjavio Suzani Perović ljubav u okviru zadatka koji im je zadao Veliki šef. Međutim, ona nije odreagovala kako je pčelar to zamislio, pa su ubrzo usledile scene jezivog ponašanja zadrugara, koji je histerisao i lomio sve pred sobom.

Naime, ona je u toku pesme koja je išla u pozadini, dok joj je Miki izgovarao reči ljubavi, tražila nekoliko puta da ide da zakuva kafu. A kasnije, kada joj je to isto i zamerio, ona se vadila da joj nedostaje porodica, pa čak i njega okrivila što joj uopšte i traži tako nešto kada zna kako funkcioniše.

On je nju prvo odgurnuo, pa počeo sebe da udara u glavu pikslom.

"Ajde skloni se od mene! Au pi.ku materinu i ti i ja! Skloni se više od mene. Nemoj da pričaš više sa mnom do kraja rijalitija. Kraj priče. Šta ćeš ti mene je.ati u mozak? Nisi mogla da izdržiš ples i okrećeš priču da bi opravdala svoje postupke prema meni, zato što patiš za porodicom. boli me bre ku.ac više. Sad si meni nabavila grižu savesti. A pre dva sata nisi delovala. Morala si da mi usereš trenutak", vikao je Miki.

"Jel si ti lud?!", čudila se Suzana, kojoj je isprva bilo smešno, ali se u trenutku nervnog rastrojstva svog partnera, povukla u stranu i prebledela.

Ona je smatrala da je to njemu "posao" da bude romantičan prema njoj, ali je njega to evidentno jako povredilo. Samo ga je nemo posmatrala do kraja njegovog izlaganja kada je on priznao:

"Vidiš da sam lud. Šta ću ti ja, ja sam lud. Ti si meni bitnija od rijalitija, od nagrade".

