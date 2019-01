SVIĐA MI SE ŠTO NEMAŠ MU.A DA ME GLEDAŠ DIREKTNO, VEĆ SAMO IZ PRIKRAJKA: Petar PROČITAO blogerku! Pocrvenela od sramote! (VIDEO)

Luna Đogani podigla je za crnim stolom novog učesnika Petra Tojagića pa mu postavila škakljivo pitanje, da vidi kako će se snaći, budući da je on odmah po ulasku u "Zadrugu 2" izjavio da mu se upravo ona dopada. Na iznenađenje mnogih, on je okrenuo ovo u svoju korist, pa blogerku postavio u nezgodnu situaciju.

"Šta je to što si ti zapazio kod mene fizički i psihički pa si eto primetio da ti se baš ja sviđam od svih ovde devojaka?".

"Znaš kako, simpatično mi je bilo to što nisi imala mu.a da me gledaš sve vreme,a nego sve to nekako se trudiš da me pogledaš na trenutak, tako da sam te tu provalio. Vidim ja malo i a strane, ne moram da gledam u tebe, da bih primetio te neke stvari", odgovorio je Tojagić.

"Jao kako je mali namazan", kroz smeh je prokomentarisala Luna, kojoj je čak i postalo neprijatno, pa se zacrvenela, ali je brzo osmehom prekinula neprijatnu situaciju.

"Sviđa mi se što si se ugojila. Lepša si fizički nego što si bila. I prija mi tvoje prisustvo", završio je Tojagić.

Ovo što je čula, Đoganijevoj je jako prijalo.

