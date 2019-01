KOMŠIJE MINE VRBAŠKI IZNELE SKANDALOZNE DETALJE IZ NJENE PROŠLOSTI: Imala je SEKS sa susedom sa 11 godina, nije čudno što se prostituisala! Majka joj je JOŠ GORA!

Porodica Mine Vrbaški živi u Inđiji, dok je ona poslednje četiri godine uglavnom gost na dan dva. Stan u kući su kupili kad su se pre desetak godina doselili sa drugog kraja grada. Mina je išla u prilično udaljenu osnovnu školu i bila solidan učenik. Srednju školu je takođe započela u Inđiji, ali ju je napustila zbog odbojkaške karijere koju je trebalo da nastavi u Beogradu.

"Mina je bila dete kao i svako drugo. Trčala je po ulici i tamo na igralištu se igrala sa decom. Javljala se uvek svima ljubazno, a kod mene je dolazila da joj uberem grožđe. Majka joj stalno negde ide, a ujak je prosvetni radnik. Baka je u kolicima, bolesna je, a mali dečak ovde u ulici nema društva, pa se igra uglavnom na igralištu gore uz ulicu", kaže komšija kojeg od stana Vrbaških deli samo ulica.

Ovaj komšija kao i nekolicina drugih otkrivaju nam da se Minina porodica ne druži ni sa kim u naselju i da ih svi površno poznaju. Skandalozno priznanje mlade komšinice da je bila prostitutka je ovih dana glavna tema u komšiluku, a nekoliko devojaka i mladića koji su sa Minom odrastali ispričali su nam da skoro nikog ne čudi to što su čuli.

"Mina je posle osnovne škole otišla u Beograd i bila prepuštena sam sebi. U Inđiju je retko dolazila i počela je da bude sve više uobražena, pričala je po gradu kako ima opasne prijatelje u Beogradu i da ju je jedan od njih na kraju i ubacio u rijaliti. Nije nam čudno to što je ispričala, jer je taj tip devojke i to je jasno čim se vidi njeno ponašanje. Sa 11 godina je već spavala sa prvim komšijom koji je to detaljno opisivao nama po kraju. On se posle odselio, a ona je krenula od ruke do ruke. Ne gledam rijaliti i ne znam šta tamo radi", rekao je simpatični mladić koji nije želeo da se eksponira, pa je odbio da se predstavi, a i nagovestio je da ne želi eventualne probleme sa Mininim prijateljima o kojima ona priča.

Komšija iz iste ulice rekao je da je sramota što tako pričaju o mladoj devojci i da je njen život njena stvar, dok je gospođa opsežno analizirala estradni skandal.

"Pomalo lažu i Mina i njena majka, svaka u svoju korist. Kakva majka, takva i ćerka. Moja komšinica odlično poznaje Mininu babu i priča se da ni ona nije bila zlatna. Pričaju svašta za Mininu majku i njenu prošlost. Sve je to vaspitanje koje se nosi iz kuće, a tu su očigledno generacije zakazale", kaže komšinka.

Ona je decidirano okrivila Ivanu Vrbaški navodeći da je zakazala kao roditelj.

"Majka očigledno nije bila roditelj kakav je trebalo da bude. Dete joj je bežalo sa 14 godina od kuće, a ona nije umela da je vrati. Išla je i prijavljivala je policiji, centru za socijalni rad i svi su zakazali. Umesto da je sama kući dovuče. Čekaj, ko je ovde lud?! Od čega je mislila da joj ćerka živi u Beogradu ako nije radila, a majka joj nije davala novac. Ta Ivana se verila sa Karađorđem, o ljudi moji, koji su to profili ljudi. Iz dosade uveče sa komšinicom gledam rijaliti i čisto sociološki gledam na to što se dešava", zaključila je ona.

