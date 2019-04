TETKA MILIJANE BOGDANOVIĆ OTIŠLA U VILU, PA OPLELA PO NAJKONTROVERZNIJEM PARU U SRBIJI: Matori perveznjak je koristi da bi bio popularan!?

Tetka Milijane Bogdanović otišla je na roditeljski sastanak koji je bio organizovan u vili "Parova". Tom prilikom, oplela je po najkontroverznijem paru u Srbiji kao što niko pre nije.

"Ja ne mogu da svarim to što radi, ona je zaboravila svoj identitet, ja sam došla da joj objasnim ko je i sta je!" oštro je počela Milijanina tetka, pa dodala:

"Uspeh ćeš da gradiš samo ako misliš na svoju porodicu! Ti si se strašno ponela ovde. Ne misliš na tvoju sestru koja treba sutra da izađe na ulicu. Ja sam surova i iskrena! Ti si merač gluposti, ti si dobila toliko pažnje koliko si i zaslužila, ja sam došla da te zamolim da povedeš računa o svom ponašanju!"

"Taj matori perveznjak je koristi da bi bio popularan!" sigurna je tetka, koja preko svega trvrdi da je Milijana tražila haljinu od 25.000 hiljada za maturu.

Milijana je, sa druge strane, tvrdila da je u pitanju bila haljina od 9.000.

"Mnogo je ružno i tužno da ti za svoje godine nemaš ništa u glavi, a bojim se uskoro ni među nogama! Od samog rođenja si problem! Ona je svojeglava", nastavljala je tetka ne obazirući se na bilo koga.

Aleksandar Požgaj ni ovu priliku nije propustio a da se ne ispreči između Milijane i Milojka. On je došao da posavetuje Milijanu da treba da napusti Milojka i da sluša svoju tetku, međutim Milojku je to zasmetalo i on ga je napao!

Stari Božić zadigao je majicu i rekao Požgaju da ga udari ako sme!

"Ma gde je tetka bila do sada", uzvikivala je Milijana Požgaju, koji nije odustajao, već je savetovao da treba da razgovara sa tetkom i da traži podršku od porodice.

