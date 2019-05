NE SME DA KLEČI PRED NJIM! SESTRA MARKA MILJKOVIĆA ISKRENO O NJEGOVOJ VEZI: Evo šta zaista misli o Luni Đogani!

Maja Miljković, sestra Marka Miljkovića oglasila se i otkrila šta misli o rijaliti učesnicama koje redovno napadaju njenog brata.

Ona smatra da je sve to rijaliti, kao i da Marka sa tim mora da se nosi, ali da je srećna što njen brat nije nasrnuo ni na jednu ženu. Markovoj sestri je na drugoj strani veoma drago što je Luna stala u Markovu zaštitu.

"Tako i treba, voli ga i trebalo bi da ga štiti. Što i čini. Treba da bude oštrija nego što jeste, ali kad ima razloga", ističe Maja.

Ona otkriva da želi sreću Luni i Marku u ljubavi.

"Marko je iskren prema Luni , kao i prema svima u Zadruzi. Ona bi trebalo da prihvati njegove kritike i da pokuša da se promeni ne samo zbog veze sa mojim bratom, nego zbog nje same. Ona je fizički i psihički po Markovom ukusu, ali mora da bude mnogo pronicljivija i da nauči da čita između redova. Njena greška je što je do te mere dobra i iskrena da sama sebi nanosi štetu. Luna ne sme toliko da bude naivna i da veruje ljudima. Mora da se očeliči. Ne sme da kleči ni pred kim pa ni pred mojim bratom, ko to voli?", izričita je sestra Marka Miljkovića.

Maja je na kraju ocenila Markova osećanja prema Luni.

"Vidim da je Marko zaljubljen i da je lud za Lunom, kako nikad nije bio ni za jednom drugom devojkom. Hoće da je promeni da bi imali bolji i lepši odnos. Tera je da se odgovorno i odraslo ponaša. To je dobro i za nju kao pojedinca", zaključila je Markova sestra.

