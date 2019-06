ZOLINA MAMA ZAVRŠILA U BOLNICI ZBOG MILJANJE: Molila je i kumila sina da izađe iz Zadruge kad je čula JEZIVE pretnje!

Potreslo ju je to što je Miljana udarala ZolU

Miljana Kulić diskvalifikovana je zbog agresivnog ponašanja prema Jovani Tomić kojoj je nanela povrede. Upućivala mu je i strašne pretnje ubistvom, a zadrugar je ostao stanju straha.

Čolićev bliski prijatelj je prokomentarisao celokupnu situaciju. On je ispričao kako je protekao susret Čolićeve mame Bose i Miljane u Derventi, ali je objasnio i kako je posle došlo do Kulićkinog lošeg odnosa s nesuđenom svekrvom.

"U Derventi je sve bilo normalno. Kasnije je tek ispao problem, kad su se Miljana i Zola vratili u Niš. Majka je pitala Zolu gde je Miljana, on je rekao da je otišla da se kocka i onda je ona napisala: "Kakva je to majka, kako može da ostavi dete i otići da se kocka?!" Miljana je to pročitala, naljutila se i izvređala Zolinu majku", rekao je Boban, pa dodao da je Lazareva mama uplašena za sina jer je gledala kako ga Kulićeva udara i maltretira.

"Doživela je šok i završila u bolnici. Potreslo ju je to što je Miljana udarala Zolu. Molila me je da ga izvučem iz "Zadruge" - ispričao nam je Majstorović.

Podsetimo, nakon Miljanine diskvalifikacije Zola je u razgovoru s Ognjenom Amidžićem rekao da se oseća bezbednije otkad Kulićeva nije tu, ali da ne zna šta ga čeka napolju.

"Biće ti kičma polomljena! A tebe će, čim budeš izašao iz "Zadruge", na prvom nastupu, kunem ti se u Željka, dabogda ga sahranila ako tako ne bude, ne budeš li spremio novac koji si mi dužan - 9.500. Imaš vremena dok ne izađeš. To da znaš, da se obratiš svom emancipovanom menadžeru, je l' ti jasno? Novac da mi vratiš! U Željka ti se kunem, ostaćeš bez ičega. Sve će ti biti zapaljeno. Ne znaš s kim imaš posla. Tijanin momak je ubio dečka zbog Tijane. Da ubije još jednog, boli ga du*e, biće ti ubijena i majka, bićeš ubijen i ti", govorila je Miljana na snimku.

