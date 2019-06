NOVA LJUBAV U ZADRUZI! ZOLA BACIO PIK NA MAJU, PA SE POSTIDEO: Posle žurke suočili ih oči u oči! SAMO DA MILJANA OVO NE VIDI! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola priznao je Maji Marinković u pijanom stanju da mu se dopada, ali se ubrzo i nakon toga postideo, pa sve pripisao tome što se te večeri previše opustio.

- To je bilo za Anin rođendan, iskreno, napio sam se malo. Previše sam se opustio i rekao da mi se sviđa. Ograđujem se od svih tih stvari, niti planiram bilo šta, niti me zanima. Sramota me kako sam se ponašao taj dan. Zaista mi se ne sviđa, to je bilo tad. Otkad sam došao u "Zadrugu", mislim da sam sad najviše popio. Čak sam joj rekao da Jugoslavija ima noge kao ona, nikad se ne bi raspala - rekao je Zola.

Maja je na ovo imala da kaže samo jedno. Zadrugarka zapravo smatra da tu ipak ima nečega, ali da je Zolu sramota da se javno izjašnjava.

- Meni je Zola simpatičan, ali mislim da se on stidi. Trebalo mi je da se sa nekim ispričam i onda je on došao i pitao me šta mi je. Flertovao je sa mnom, ali ja njega zaista jako gotivim i mislim da je mnogo dobar dečko. E sad, da li ima ili nema nešto sa njegove strane, ne znam - rekla je Maja.

Podsetimo, Miljana Kulić dala je sve od sebe da se pomiri sa Zolom, ali on nije popustio, čak ni pod pretnjama.

