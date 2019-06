DEČKO SE UBIO ZBOG NJE, STALNO JE BEŽALA OD KUĆE, A MUŽA JE ZATEKLA NA GOMILI SA KOMŠINICOM: Vesna Rivas otkrila šokantne detalje svog života, gledaoci u neverici!

Vesna Rivas na poligrafu je otkrila detalje iz svog privatnog života koje mnogi nisu znali.

Učesnica je odgovorila na nekoliko pitanja, a gledaoci su ostali šokirani kada su čuli određene stvari.

Da li je istina da vas najviše muči to što vam se sin nije oženio?

- Ne, odgajala sam sina da traži pravu ženu.

Da li je istina da se jedan dečko zbog vas ubio?

-Da, istina je. On je došao da me prosi, da spreči da se pomirim sa prvim dečkom. Imali smo svega 17 godina. Napio se i bacio sa četvrtog sprata. Nikad mu nisam davala lažne nade, sve sam mu pričala. On me je strpljivo čekao i nadao se da će me smuvati. Bila sam sa njim svega 2 dana. Imao je nesrećan život. Pisao mi je pesme, patio je.

Da li je istina da su mediji razlog konflikta između Vendi i vas?

-Istina je, da. Pre 20 godina je krenuo naš konflikt kada me je prvi put prozvala. Nikad nismo ni u rijalitiju bile zajedno, niti smo tezgu imale. Ona me je prozivala kad god joj treba marketing. Uvek me je upoređivala sa životinjama. Uvek ona mene prva isproziva.

Da li je istina da ste kao mladi pobegli od kuće i završili u domu za nezbrinutu decu?

-Istina je, da. Prkosila sam i majci i ocu. Bila sam u domu petnaest dana. Svađala sam se sa roditeljima oko novca. Bežala sam od kuće stalno. Delili smo cigare tamo, osetiš ljudskost, čovečnost.

Da li je istina da ste zbog modrica od batina koje ste dobijali od oca prestali da trenirate gimnastiku?

-Da, istina je. Trenirala sam intenzivno, međutim zbog prve ljubavi sam dobijala batine. Tako sam i prestala da treniram. Meni da kažeš lepo, sve hoću, a ako mi narediš nikako. Inatila sam mu, bila sam istog karaktera kao on.

Da li je istina da se niste drugi put udali jer ste još uvek voleli bivšeg muža?

-Da, ima 24 godine da smo razvedeni, ali volim ga i tu smo. Uslov je da se krsti. Posle 15 dana smo već živeli zajedno. Prevario me je sa komšinicom, zatekla sam ga u krevetu! Prešla sam mu i preko toga.

