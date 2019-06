LJUBA I ZORICA RASKRINKALE SUZANU PEROVIĆ: Pantovićeva čula TAJNI RAZGOVOR Mikija i pevačice, A TEK sada progovorila! Ovako je SVE počelo!

Ljuba Pantović i Zorica Marković pričale su pored bazena o situaciji između Mikija Đuričića i Suzane Perović, pa se prisetile razgovora koji se desio pre nego što je zadrugar pokazao svoje nasilničko ponašanje.

"Po svemu sudeći što sam čula, ona je odustala i ima žena pravo. Zašto da plaća kaznu?", pitala se Zorica.

"Ja sam čula kad joj je rekao: ,,Da si me samo 50 posto slušala". I čula sam da je rekao da je go*no od žene. Povezala sam da je to zbog ovog ovde što se desilo. On već kad je ušao, počeo je sa bombardovanjem", rekla je Ljuba.

