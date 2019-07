LUNA I MARKO DEFINITIVNO RASKINULI TIK PRED FINALE RIJALITIJA: Đoganijeva ni suzu ne pušta, a Miljković tvrdi da nije prebolela SLOBU! (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković su pred finale rijalitija raskinuli svoju vezu koja je trajala pola godine.

Đoganijeva je kod Drveta mudrosti ispričala kako se oseća.

"Sad je kraj, konačno, gotovo je. Složili smo se oko te stvari. On koristi svaku priliku da se dokazuje i kur*ci. Prvi put ja nemam želju da plačem. Idem sutra kući, ne zanima ne ništa. Jedva čekam da vidim moje ljude. Bolje što se ovo desilo ovde. Nije mi žao, iskreno. Biće mi teško, ali Marko i ja nismo jedno za drugo. Ljudi su bili u pravu. Naša veza je osuđena na propast. Nadala sam se da mogu nekog da volim. Želela sam da dam šansu. Nisam srećna, nisam zadovoljna. Konačno smo se razišli kao ljudi i to je to", rekla je Luna i dodala da se nimalo ne kaje.

foto: Printscreen

Miljković, s druge strane misli da je Luna i dalje zaljubljena u Slobu Radanovića.

"Ona pada na neke mizerne stvari. Sad smo popričali i mislim da je to to. Neću da krpim kad nema svrhe. Pokušavao sam na sve načine... Kraj je, ali preboleću je. Ne znam šta da ti kažem. Sad će svi da pomisle da glumimo. Da se foliram sada, nema smisla. Verovao sam da neće da bude toliko ljubomorna i drska. Plus, nije prebolela Slobu. Treba da prihvati moje savete. Biću budala, borio sam se svim silama, ponizio sam sebe nekim stvarima. Ja ću da budem go*vo ako se posle ovoga pomirim sa njom. Dosta stvari nisam dobio povratnu informaciju, uvek sam morao da kopam i da se trudim. Nije mi jasno, ne znam koji je njen problem. Dosta stvari mi kod nje ne prijaju. Posle pet meseci nije bilo napretka", ispričao je Marko.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir