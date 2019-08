ŠTA DA OČEKUJEM, DA DOĐU ISPRED ZGRADE DA ME UPUCAJU?! Luna Đogani u panici: Uhodili su me, sve je snimljeno, strah me je da HODAM ULICOM!

Luna Đogani i Marko Miljković trenutno borave u Sarajevu, gde je zabeležena njihova najnovija svađa koja se dogodila iza zatvorenih vrata, u privatnom smeštaju. Povodom klipa koji, kako se navodi, od juče hara internetom, pobednica "Zadruge 2" oglasila se i istakla koliko je uplašena, jer smatra da je uhode.

"Izašao je snimak moje i Markove rasprave iz stana u kom smo se nalazili. To je privatni smeštaj, te je samim tim to nešto što nije normalno. Imali smo nesuglasice jer mi se Marko nije javljao na telefon, a ja sam neko ko se veoma brine kada mi se neko ne javlja. Odmah mi je u glavi bilo da mu se nešto nije desilo. Na sve to sam i u 'ženskim danima', pa sam sve to preuveličala kada je on konačno došao u stan. Neko je snimio taj naš razgovor. Verovatno je bio ispred stana. Uhodili su me gde spavam. Meni je to zastrašujuće. Veoma se plašim jer ne znam na šta su sve ljudi spremni", počela je priču Luna.

"Ako su spremni na to, šta sledeće da očekujem? Spremni su možda da dođu ispred zgrade da me upucaju? Ne znam više dokle sve to ide. Nema granice. Mislim da je ovo prevršilo svaku meru", dodala je Đoganijeva, ističući da je "mržnja druge strane prema njoj veća od ljubavi" koju osećaju prema svojoj miljenici.

"Volela bih da sve to prestane, ali očigledno nije moguće jer sam im jako bitna u životu. Ta bolest prevazilazi svaku granicu normale!"

"Plašim se za svoju privatnost i da hodam ulicom, pa čak i da se zaključam u svoj stan i pričam sa bilo kim. Ko zna, možda mi je neko kameru tajno zakačio negde. Želim samo da poručim svima da se ne brinu za mene i Marka. To je bila bezazlena rasprava. Ja sam takva, posebno kada smo u zemlji u kojoj ne živimo. Ima raznih ljudi, pa se zato i brinem", zaključila je ona.

Kurir.rs/Ekskluziva.ba/Foto: Printscreen

Kurir