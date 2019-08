VOLELA BIH DO 30. DA RODIM, A MILOJKO ĆE VALJDA TADA BITI U STANJU DA MI NAPRAVI DETE: Milijana sve isplanirala, a EVO šta kaže stari Milojko o s*ksu svoje izabranice i POŽGAJA!

Miljana Bogdanović i Milojko Božić zakazali su svadbu za septembar, a razlika u godinama između njih dvoje šokirala je kako Srbiju, tako i svet. Ipak i pored turbulencija i flertovanja mlade devojke iz Pilatovića kod Požege, stari vuk nije odustao od njihe ljubabvi, a on je više puta istakao da ga je ona pazila dok je bio u bolnici kao da mu je majka, pa da mu je tada najviše prirasla za srce.

Milojko je priznao da je sve zaboravio što je Milijana radila u "Parovima", i da mu to više nije ni bitno, već da je jedino bitna njihova sreća.

- Ja sam zaboravio sve to. Zna ona zbog čega. Ona je bila sa mnom posle operacije, kao majka mi je bila. Napolju će nam biti još bolje. Ona se malo zatrčala, pa je videla da on nije taj tip. Mi se volimo i to kao da se nije desilo. Mislim da nije bilo s*ksa između nje i Požgaja - rekao je Milojko.

Sa druge strane, Milijana je sigurna u Božićevu ljubav, pa može relaksirano da razmišlja i o potomstvu. Naravno, jedino je brine da li će on tada biti u stanju da "napravi dete".

- Verujem da Milojko može da napravi dete. On ima troje dece, ja ću imati dete kada za to bude vreme. Volela bih do 30. da rodim dete i zapravo jedva čekam da se to desi. On će valjda biti u stanju tada da mi napravi - rekla je devojka.

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs, Happy / Foto: Printscreen/Instagram

Kurir