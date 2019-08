FILIP JE ROMANSU SA STANIJOM ZAPOČEO U FARMI! Izašli su napolje kao par, pa ga je starleta naglavačke izbacila iz stana? A sad se vraća u rijaliti da ISPRIČA SVOJU STRANU PRIČE?!

Stanija Dobrojević tek nedavno otkrila je pravi razlog zašto je raskinula vezu sa Filipom Panajotovićem, s kojim je uživala u ljubavi još u "Farmi".

"Svađali smo se, on je istetovirao moje ime, kao Šareni. A onda je rekao da njegov tata može da kupi celu moju familiju... Drugo, ja nemam oca, odvratno. A pri tome, živo kod mene, jede kod mene, vozi moja kola. Izbacila sam ga naglavačke iz stana", ispričala je starleta, pa šokirala sve.

Maneken se nakon kraha njegove veze sa Stanijom potpuno se povukao iz javnosti. Mesecima se nikome nije javljao, čak ni najbližim prijateljima kojima je cela njegova situacija, kako se navodi, teško pala.

Međutim, izgleda da je došlo vreme da se ponovo vrati na male ekrane i pokaže kakav je zapravo, te ujedno i ispriča sve što mu se dešavalo daleko od očiju javnosti.

"Filip je dobio poziv od produkcije 'Parova' da se pojavi i javno ispriča sve što mu se dešavalo. On je nakon raskida veze sa Stanijom zapao u jednu vrstu depresije, i dugo mu je trebalo da se oporavi. Ovaj poziv mnogi vide kao šansu da se vrati na tron sprske scene što se tiče manekenstva", rekao je izvor blizak Filipu.

"On sada vodi ozbiljan porodični biznis, ali njegova ljubav prema manekenstvu nikada nije prestala, oduvek je voleo to i svi smatramo da treba da prihvati poziv produkcije da se u istom pojavi, jer nema razloga da mu snove uništi jedna devojka", završava on.

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Printscreen

Kurir