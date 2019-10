OSEĆA SE BAŠ LOŠE! Filip Đukić mora na hitnu intervenciju i bez blama otkrio kakav problem ima!

Ljubavna priča Milice Kemez i Filipa Đukića privukla je pažnju mnogih, a sinoć je on nakon pitanja novinara dobio priliku da se o tome izjasni.

On je objasnio da on još ne oseća ništa prema Milici sem fizičke privlačnosti, dok je ona rekla da se on njoj mnogo sviđa i da je spremna da sačeka da on bude siguran u svoja osećanja.

Ipak, ono što je izazvalo šok kod publike i zadrugara je i Filipov komentar da nije raspoložen da odgovara na pitanja novinara, jer je baš toga dana imao medicinsku intervenciju i da se oseća loše.

Kada su ga pitali o čemu je reč, on je rekao da je u pitanju urasla dlaka, što je izazvalo najpre smeh a potom i čuđenje brojnih zadrugara.

