MILJANA JE GLUPA, MORA NA KIRETAŽU! Siniši Kulić pozlilo posle poligrafa: Zola je marioneta kojom upravljaju svi živi samo da bi izvukao neku korist

U beloj kući nastala je opšta pometnja kada su poligrafskim ispitivanjem dokazane Zoline laži, zadrugari su ogorčeni zbog rezultata.

Kulićka od početka tvrdi da Zola nije za njenu ćerku, a njen otac je sve ovako prokomentarisao.

"Šta da kažem, katastrofa! Sve to što je sinoć bilo, ja sam to već i znao. On je jedan klasični prevarant, što se i dokazalo. Glava me boli, jedva pričam koliko sam se iznervirao što se Miljana nervira i skače joj pritisak bespotrebno.

On je jedna marioneta kojom upravljaju svi živi samo da bi izvukao neku korist, što je i radio. Prezirem ga zbog toga što se prema Miljani ophodio tako kako se ophodio, što je lagao, inače ja protiv njega lično nemam ništa. Zola je poročan lik i to je neizlečivo", rekao je Siniša Kulić.

foto: Printscreen

Siniša misli da Miljana ne treba da rodi dete, evo koje još razloge navodi:

"Apsolutno se slažem za kiretažu, iako znam da je to veliki greh. To sa njim joj ništa ne treba, neće on nikad dokazati svoju iskrenost, jer je već pokazao ko je i šta je. Pa, nije ona jedina koja je odlučila da to uradi! Detetu treba otac, on to ne može da bude, nije za to sposoban".

"Ni to što hoće da pristane da Miljani da honorar nema nikakvo značenje, zato što ona nije glupa. Njoj njegove pare ne trebaju, ona samo hoće da ga navuče da prizna neke stvari, mislim da nema šanse da se to dogodi", rekao je Siniša.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Alo/Foto Printscreen

Kurir