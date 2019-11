KRVARIM OVDE 2 MESECA, A ON TAKO DA MI VRATI?! Od velikog priznanja Tare Simov ćete se NAJEŽITI! Ovo NIKO nije znao!

Tara Simov ne krije koliko je zaljubljena u Mateju Matijevića, te koliko ju je povredilo to što je on ipak odlučio da ne bude sa njom u vezi, jer smatra da među njima nema ničega do prijateljstva i strasti.

Ona je pred Stefanom Karićem otvorila dušu kao nikada pre pa istakla da je i te kako čudi što joj on ništa ne veruje, dok ona "već dva meseca krvari za njega". Šok razgovor u kom Tara nekoliko puta naglašava da je budala i da ne želi da mu daje na značaju zapalio je društvene mreže.

"Mislim da on nema emocije prema tebi, i da mu se i ne sviđaš. Ali, to je moje mišljenje", ogradio se odmah Stefan.

Tara ga je uveravala da stvari nisu baš takve, a nakon kratkog šapata rekla mu je:

"Ja sam budala, bre! Tu se cimam, maltretiram... nisam znala da je plakao kada sam se onesvestila. Smara me cela ova priča, neću da mu dajem na značaju... Dva meseca ovde krvarim za njega, i on mi kaže.." pričala je sve brže Tara, kojoj nije jasno kako Mateja može da sumnja u njena najiskrenija osećanja.

