MI VIŠE NISMO ZAJEDNO! Ivana opet ostavila Čolaka, ali on se ne da: Napravili HAOS naočigled svih!

Ivana Krunić u jednom trenutku prekinula je Baneta Čolaka dok je odgovarao na pitanje pa istakla da njih dvoje više nisu zajedno, te da i komentari vezani za njihovu romansu treba da prestanu. Međutim, Čolaka ovo nimalo nije pokolebao. Osim što je negirao raskid, spomenuo je i njenog bivšeg dečka pa tako dolio ulje na vatru.

"Pričajući sa Ivanom o njenom misteriznom, za tebe bivšem dečku, rekao si: 'Neću ti reći šta mi smeta i šta nije logično u ovoj priči', na šta tačno misliš i šta se tu ne uklapa, ako postoji bilo šta da se kod nje uklapa? Moraš da raspraviš sve sa Ivanom što te muči i da te više ne pravi budalom", glasilo je pitanje za Baneta Čolaka.

"Sa njom ne može ništa da se raspravi. Kad god sam ja u pravu, ona glumi ludilo, počne da se trese, da kašlje...", rekao je Bane, ali ga je Ivana tada prekinula.

"Koga boli uvo? Nismo više zajedno! Svaka čast. Ako smo prekinuli, da prekinemo i komentare", rekla je Ivana.

"Ovo je ta situacija. Ako hoćeš ti da prekinemo priču, i te kako nećemo. Ne može ona da zahteva od mene nešto da prekinemo. I ovo što govori: 'Uspeli ste', da nije u startu dozvolila to se sada ne bi dešavalo. Što se tiče misterioznog dečka, ja sam na sto načina pokušavao da dođem to toga i izvučem. Nisam to mogao, na kraju sam digao ruke. Ona zna zašto neće da mi kaže i ne mogu da je osuđujem", zaključio je Bane.

