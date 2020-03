SVADBA LUNE I MARKA NA POMOLU? Đoganijeva odlučila: Uzeću njegovo PREZIME! (VIDEO)

Luna Đogani se izjasnila da ne bi promenila svoje prezime ukoliko bi se udala za Marka Miljkovića, već bi na svoje dodala njegovo.

"Koje ćeš prezime da mi daš?", pitala je Luna Marka.

"Da li ti se dopada Miljković?", predložio je Marko.

foto: Printscreen/Youtube

"Može, ali ja ću da dodam i Đogani, ja sam vezana za svoje prezime. Biću Luna Đogani-Miljković ", istakla je Luna.

"Da li ste se verili", pitala je Iva, a Luna joj je ispričala za Markov plan.

"On je mene hteo da veri 14. januara, kada smo se videli 14., priznao je da je hteo da me veri tog dana i to mi je veoma emotivno saopštio. Tada sam shvatila da me voli", govorila je Luna.

foto: Printscreen/Youtube

Nakon svega je Gagi ispričao kako je verio Anabelu. Kada joj je poklonio prsten oni su se posvađali, nakon čega je ona bacila prsten, pa su zajedno išli da ga traže posle pomirenja.

Kurir.rs / M.M, Foto: Printskrin

Kurir