IMAM PROVERENE INFORMACIJE: Luna Đogani ponovo o TROUGLU iz prve Zadruge! Mnogo toga stoji iza BRAKA Kije i Slobe! VIDEO

Lunu Đogani pitali su zašto je rekla da su Kija Kockar i Sloba Radanović na neki način nju iskoristili.

Ona je istakla da ima proverene informacije o nekadašnjem paru i svemu što se dešavalo.

"Ne baš iskoristili... Mislim da je bila neka priča, ja znam kroz neke proverene informacije. Da se ne ponaša kao slobodan muškarac, da flertuje. Mislim da se Sloba zaigrao i da se zaljubio u mene. Videli ste kako se završilo. Njihovo ponašanje napolju mi je sve reklo. Njemu je nešto kliknulo na samom kraju. Neću da kažem da su me iskoristili, to sam uradila svesno. Ali mislim da postoji mnogo više od cele te priče da je on bio oženjen u srećnom braku, da je on nju prevario i tako dalje. I dan danas stojim pri tome da to nije sve", navela je Luna.

foto: Printscreen

Kurir.rs/.K.Đ, Foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Kurir