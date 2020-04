IVANA KRUNIĆ SE OGLASILA NAKON IZBACIVANJA: Otkrila šta su joj roditelji rekli za Baneta i zašto ga ne vole!

Pevačica Ivana Krunić, glasovima publike, napustila "Zadrugu", a samo nekoliko sati od izbacivanja, ona se oglasila i podelila prve utiske, ali i otkrila da li je razgovala sa roditeljima, koji su bili protiv njene veze sa Banetom Čolakom.

- Iskrena da budem, mnogo mi je bilo čudno kad sam izašla, zbog ovog stanja kakvo je napolju. Na prvom mestu mi je bilo preteško što ne mogu da zagrlim svoje roditelje, jer imaju 68 godina, pa za njih važe posebna pravila. U prvom trenutku nisam znala da li su ljuti na mene ili šta se dešava. Pričala sam sa njima, rekli su mi da je bilo trenutaka kada su ponosni, ali je bilo i onih gde sam ih nervirala. Jednu stvar sam primetila, a to je da se drže svog mišljenja kao da je sveto pismo, ali mislim da im je potrebno vreme da shvate. Oni i o nekim pojedincima iz kuće imaju iskrivljenu sliku, nisu videli kao ja, za neke misle da su gotivci i da su bili dobri prema meni, a nisu ih videli onako kako jesam ja - počela je Ivana razgovor za naš portal, a onda otkrila i da li su joj roditelji saopštili šta je konkretno razlog zbog kog im se Bane ne dopada.

foto: Printscreen

- Svaki put kada kažem da ga volim, da mi fali već i da mi nedostaje jako, oni se zgranu. Rekli su mi šta je konkretan razlog, a to je ono što se desilo kada je ušla Ermina i ono što je meni on tada uradio. Smatraju da čovek koji je spreman na tako nešto nije dobar čovek i da može to ponovo da uradi, oni kreću od sebe i ne mogu to da zamisle. Ja sam mislila da su oni možda bili i pod utiskom njegovog ranijeg predstavljanja, ali ne, rekli su mi da nisu ni gledali ranije Zadrugu, tako da su ga samo sada ovakvog videli.

- Podeljeni su utisci, koliko sam videlo, ono gde sam se ja predstavila kao pevačica, na Zadrugoviziji i to, tu su pozitivni komentari, a s druge strane, sve sa Banetom je uglavnom hejt. Mnogo je hejtera koji su se okomili na mene, ali ja tu ne mogu ništa da promenim, osim što može vreme da im pokaže. Mnogo je i laži o meni napisano u žutoj štampi, moraću da se pozabavim time, da se posavetujem, jer ne može ovako da ostane, da se nekome na taj način uništava život - rekla je Ivana.

Ivana nam je rekla da su joj Bane i Mima Živković favoriti, ali i da će posmatrati svog dečka sve dok je tamo.

- Meni je sada haos u glavi, a ja samo na jedno mislim. Mnogo mi nedostaje, muka mi je što sam ga ostavila, pomislila sam da bi mi možda bilo lakše da sam ja ostala tamo, ali nije tako, on je snalažljiviji. Ja ću sada sigurno gledati i malo kakav je on tamo, ovo je pravi test za našu vezu.

foto: Printscreen

kurir.rs/pink.rs

