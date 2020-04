ŠEŠELJ PREŠAO NA DRUGU ZAUZETU DEVOJKU: Jelena mu više ne odgovara, treba mu LABAVIJA, pa izabrao NJU! FOTO

Nikola Šešelj, sin našeg poznatog političara Vojislava Šešelja, postao je jedan od najpoželjnijih muškaraca u Parovima.

On je do sada pokazao interesovanje za devojku Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić, kao i Milijanu Božić. Danas ga je voditeljka podsetila da on ima devojku i da joj je danas rođendan, a on je prokomentarisao da želi da proslavi ovaj datum.

Nakon toga vrlo brzo se predomislio u vezi Jelene.

"Odustao sam od Jelene, njihova veza je baš jaka, tamo nemam šta da tražim. Imam novu taktiku, a to je da idem tamo gde su veze labavije, kao na primer Milijana i Milojko", obelodanio je Šešelj.

Milojko je drage volje prihvatio da svoju ženu pozajmi Nikoli Šešelju, ali Milijana se još uvek dvoumi.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir