PUSTITE ME DA PATIM ZA NJIM I NE OBRAĆAJTE MI SE?! Brecnula se Pešićeva, pa napravila haos: PUKLA zbog Lune i Marka?!

Jelena Pešić razgovarala je jutros sa Ninom Babić i Zoricom Marković o čitavoj situaciji s Markom Miljkovićem, te izvesnim emocijama koje joj mnogi "nabijaju na nos" da oseća prema Luninom dečku.

"Znala je (Luna) da je njena majka imala problema. Što ti onda da pričaš o svojim problemima sa dečkom, a voli ga najviše na svetu? Trebalo je da mu kaže da je bila kod Gastoza i da tad nisu bili zajedno. Bojala se da će da ga izgubi. Ova žena (Anabela) sve vreme drvlje i kamenje... Ja bih prvo sagledala sve, da li imam razloga da osudim sopstveno dete. I šta je generalno razlog da se ovaj čovek toliko razapne osim toga ovde", pričala je Zorica.

"Što se tiče tih para, rečeno je da su sedeli negde i da je Anabelin muž trebalo da odnese pare Nini. A rečeno je da je bio pijan, neko je ovde od njih to izgovorio. I onda je Marko seo u auto i odneo. Nedopustivo je što je on (Marko) to izgovorio za to dete. Da li Marko Miljković laže Lunu, to me ne zanima. Očigledno je da Luna ima emociju. Ja ne mislim da on manipuliše toliko", nastavila je ona.

foto: Printscreen

"Da manipulišu u krevetu, to je bila priča i za Eda i Draganu i za Marka i Lunu", nadovezala se Nina.

"Ima pravo da se zaljubi u Marka. On nije oženjen", dodala je Zorica.

"Čekaj, samo malo, ako sam tvrdite da sam zaljubljena, pustite me da patim za njim i ne obraćajte mi se", brecnula se Pešićeva.

"Gde god da sam ja sela, ona (Anabela) je išla okolo i svima pričala istu priču 'Gagi - Marko - Luna' i tako u krug. Drugo, primetila sam da igra igru i te kako. Ona je jako inteligentna žena. Spustila je loptu kad su raskinuli, sad opet ne priča sa njom kad su se pomirili. Luna dete čuva i majku i oca, jer istina je negde tamo. I te kako ih štiti", sigurna je bila Zorica.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir