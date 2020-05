SKANDAL! MIRKO NE PRESTAJE DA RAZOTKRIVA GAGIJA: Bio si s najboljim drugom sa 15 godina! ŠOK!

Otkako je ušao u rijaliti, Mirko Gavrić neprestano je u sukobu sa Gagijem Đoganija, a u poslednjoj svađi, ustala je i Anabela Atijas koja je rekla da je Đogani uvek ponižavao Gavrića i nazivao ga pogrdnim imenima. Onda je Gavrić ispričao i sta je, po njegovim tvrdnjama, radio Gagi na Zlatiboru sa svojih 15 godina.

"Hoćemo o tvom opredeljenu?", rekao je Gagi.

"Eto na šta on puca! Jesi ga video da je gej? Kako pričaš tako te stvari. Na osnovu čega tvrdi da je gej? Stalno si govorio da je p*derko. On je to slušao i plakao!", povikala je Anabela.

"Ja mislim da si gej!", rekao je Gagi.

foto: Printscreen

"Jesi li me video?", pitao je Mirko.

-"Jeste vi normalni ljudi? Još da ga vidim... Ja mislim da si gej! Ja se izvinajvam tvojoj mami što moram javno da kažem da si gej", rekao je Gagi.

"Advokat! Moraćeš sve da dokažeš!", povikao je Mirko.

- Zato što lažeš sve vreme da sam ja Anabeli dao 60.000 evra! Ja te nisam gledao! - izjavio je Gagi.

- Nemam potrebe da se pravdam! Ja znam ko sam i šta sam. Znam da nisam homosekualac! Ti si to radio s 15 godina s tvojim najboljim drugom! To si ti pričao! To je priča sa Zlatibora. Ja se svega sećam! - rekao je Mirko.

- Sad ispade da sam ja gej? - rekao je Gagi

- Da nisi znao da je žena - rekla je Anabela.

