EDO SE SLOMIO PRED KAMERAMA! PREKINUO INTERVJU! Zaplakao kao malo dete zbog dece, pa otrkio šta je tražio od Zilhe

Učesnik "Zadruge"Edis Edo Fetić pre dva dana se, posle dugih šest meseci otkako je u rijalitiju, konačno sreo sa suprugom Zilhom Karišik i njihovo troje dece, nažalost - u prostorijama Centra za socijalni rad, koji treba da utvrdi po kom će modelu ubuduće viđati decu jer je sa ženom u procesu razvoda.

"Zilha je samo dovela decu, a ta tužba koja stoji, to je tužba koja je bila pre... Tražila je od honorara, to stoji u toj tužbi. Dala je predlog da deca pripadnu njoj i da ih viđam samo subotom od 8 ujutru do 6... Meni je to stvarno malo. Ja sam podneo taj neki svoj zahtev da budu barem vikendom kod mene, što znači od petka posle škole do nedelje uveče. Tu su sve vreme bili sa mnom stručnjaci iz centra za socijalni rad. Deca su došla, bila su i ona blago uznemirena, ali jako, jako srećna", započeo je Edo priču, a potom briznuo u plač dok je govorio o deci.

- Prvo je bilo priče da samo trebam dati izjavu, onda sam u razgovoru sa socijalnim radnicima tražio da vidim decu. Dugo smo pregovarali oko toga, ispostavilo se da ipak mogu da ih vidim. Nismo ništa pričali, samo smo se ljubili. Porasli su, veliki momci i devojke... Hvala Bogu što su došli danas", rekao je Edo za Premijeru.

Sa Zilhom posle svega što joj je priredio više nema, niti želi komunikaciju.

- Nešto je pomenula razgovor preko suda, što je i realna situacija, nemamo mi tu šta - rekao je Edo.

