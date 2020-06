ŠTO JE PRAVIO TROJE DECE AKO NEMA KAKO DA IH IZDRŽAVA? Đedović bez dlake na jeziku opleo po Edisu, spomenuo mu DECU

Marko Đedović komentarisao je Edisa Eda Fetića i njegov odnos sa Draganom Mitar. Spomenuo mu je i decu.

"Ne tražiš po internetu ko će da te j*be. Valjda se upoznaš pa redom... Zamisli da tražiš po internetu s kim ćeš da se k*raš" rekao je Đedović.

"Ja sam rekao Dragani još zimus da beži od njega, da će je uništiti" rekao je Đedović.

"Koliko on nju voli" prokomentarisala je Anabela.

Đedović je prokomentarisao i Edov iznos za alimentaciju.

"Ili on nema para ili je neki propust. Drži sto evra, pa ću ja da te ucenjujem.. Što nije rekao davaću po hiljadu evra mesečno. Što je pravio troje dece ako nema kako da ih izdržava. Šta je to, bre, kad čovek ne može da zaradi trista evra mesečno? S kim se to j*bete" bio je oštar Marko.

