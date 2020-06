TRUDNA SNEŽANA JOVIČIĆ? A tek da čujete ko je otac: Ne skida osmeh sa lica!

Dragana Mitrović svađajući se sa Snežanom Jovičić istakla je kako bi ona trebalo da ode kući jer je u drugom stanju. Ova informacija i te kako je zatresla rijaliti vilu u Zemunu, iako je Sneža nije ni potvrdila, a ni negirala.

"Trebalo bi da ideš kući, Snežo, jer si trudna. Nišliji će to biti treće dete. On već ima dva kod kuće. Kada si izašla videla si se sa Nišlijom, obavila to što je trebalo da obaviš i zatrudnela", pričala je Dragana, dok se Sneža samo misteriozno smeškala, bez ijedne reči.

