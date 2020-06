ZILHINA PORODICA NE MORA DA GLEDA MOJE BUDALAŠTINE: Edo tvrdi da ga je Dragana izdala, vraća se ŽENI I DECI?! (VIDEO)

Edis Fetić prokomentarisao je poligraf, kao i raskid veze sa Draganom Mitar, a onda prvi put uputio javno izvinjenje porodici i dalje zakonite žene Zilhe, kojima je poslao jasnu poruku.

"Ključ od njenog stana je u produkciji, a stan o kojem je ona pričala to je moj stan, ne od mojih drugova. David je uradio jednu stvar koju sam ga ja tražio od njega, ja ga od tada smatram drugom, tu ću da stavim tačkom. Dragana i ja smo definitivno raskinuli, to nema veze sa poligrafima. Nismo dvadeset dana zajedno, pre smo pokušavali da raskidamo, pa nas je povukla strast. Nisam isti otkad sam se video sa decom, pa sam video svoje i Draganine uspomene, video sam gde je ona, gde sam ja. Jednostavno, previše puta me je izdala", rekao je Edo, pa dodao:

foto: Printscreen

"Ako smo spremni neke stvari da kažemo jedno drugom, izgubili smo i poštovanje, kažem i ja ružne stvari, ja to ne mislim o njoj, bilo bi ružno. Mnoge stvari sam uradio iz inata, nije mi do dokazivanja, mene je poligraf iznenadio. Psihički sam loše, zna ona to. Kada izađem, biću onaj stari Edis. Nisam ja osoba koja pada, to može da se desi nedelju dana. Pokušali, probali, nije išlo. Nisam imao nikakvu lošu nameru, nikome, pogotovo ne njoj. Želim da se izvinim Dragninoj prodici, mojoj, Zilhinoj porodici, njima se nikako nisam izvinio, ne moraju oni da gledaju moje budalaštine."

foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Kurir